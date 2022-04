Niederlande-Royals feiern strahlend Königstag – trotz Umfrage-Tiefs

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte die niederländische Königsfamilie endlich mal wieder den traditionellen Königstag mit ihrem Volk feiern. Doch trotz Sonne, strahlender Royals und Feierlaune: Die Beliebtheitswerte von Willem-Alexander und Maxima sind im Keller.

Mit einem „Lang soll er leben“ wurde der König am Mittwoch an seinem 55. Geburtstag in Maastricht begrüßt. Gemeinsam mit Ehefrau Máxima sowie den Töchtern Prinzessin Catharina-Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane – allesamt in farbenprächtigen Outfits – tanzte der König sogar auf der Bühne.

Niederlande: Umfragewerte der Königsfamilie gesunken

Bei strahlendem Sonnenschein strömten die Menschen am Nationalfeiertag teils mit Kleidung oder Hüten in der orangenen Farbe des Königshauses in die niederländischen Städte, vielerorts entstand dichtes Gedränge. „Das waren zwei Jahre, die wir nicht vergessen werden“, sagte der König in einer zentralen Ansprache mit Blick auf die Corona-Pandemie sowie ein schweres Hochwasser, das die südliche Provinz Limburg im vergangenen Jahr getroffen hatte. Die Niederländer müssten mit Blick auf die Ukraine dankbar sein, dass sie zusammen in Frieden und Sicherheit feiern könnten.

Trotz Party-Stimmung: Zu seinem Geburtstag bekam Willem-Alexander allerdings ein wenig freundliches Zeugnis seiner Landsleute. Nur noch 47 Prozent der Bürger haben Vertrauen in den Monarchen, vor einem Jahr waren es noch 57 Prozent. Grund: Die Königsfamilie nahm es mehrmals nicht so genau mit den Corona-Regeln – und sorgte damit beim Volk für Nasenrümpfen. (alp/dpa)