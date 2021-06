Nick Carter mit Erektion auf der Bühne: Peinliche Penis-Panne bei den Backstreet Boys

New York –

Wer hätte das gedacht: Backstreet Boy Nick Carter (40) hat in der Show „Watch What Happens Live” eine ziemlich peinliche Bühnen-Panne zugegeben.

Zusammen mit den Band-Mitgliedern Brian Littrell (44), A.J. McLean (42), Kevin Richardson (48) und Howie Dorough (46) hat sich der Sänger den Fragen des Moderators Andy Cohen (51) gestellt – und plauderte sogar pikante Geheimnisse aus seinem damaligen Tourleben aus.

„Hast du jemals…”: Backstreet Boys spielen mit

In der Late-Night-Show haben die Stars das Spiel „Ich habe noch nie” gespielt. Während zahlreiche Gäste davor zurückschrecken, ihre peinlichen Geheimnisse preiszugeben, waren die Backstreet Boys überraschend offen.

Dafür wurde das komplette Fernsehstudio verdunkelt und derjenige, auf den die Frage zutraf, musste eine Taschenlampe anmachen und antworten.

„Hast du jemals einen Fan auf die Bühne geholt, weil sie heiß war?” will Cohen wissen. Nick und Howie haben es auf jeden Fall schon einmal gemacht. Doch dann legt der Moderator richtig los und fragt: „Hast du jemals unerwartet eine Erektion auf der Bühne gehabt?”

Panne bei Konzert: Nick Carter legt peinliche Beichte ab

Zur großen Überraschung aller, meldet sich tatsächlich Nick Carter, der sich bei dieser Frage offenbar angesprochen fühlt. Er gibt zu, er hatte schon einmal eine Penis-Panne bei einem Konzert.

Ein Überraschungsständer auf der Bühne kann ziemlich unangenehm werden. Damals versuchte er, die verräterische Beule während der Choreografie zu verstecken.

Dass die Backstreet Boys die Frauenherzen zum Schmelzen bringen, ist bekannt. Wer Nick Carter allerdings in diese unangenehme Situation brachte, behielt er lieber für sich. (cg)