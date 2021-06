Nicht als Sänger: Erster DSDS-Sieger kehrt zurück und bekommt wichtigen Posten

Köln –

Zurück zu den Wurzeln!

Alexander Klaws (36) kehrt zurück zu „Deutschland sucht den Superstar“ – allerdings nicht als Sänger. Klaws gewann die Castingshow bei der ersten Auflage im Jahr 2003, jetzt soll er als Moderator zurückkommen. Das berichtet das Medienmagazin „dwdl“.

Aktuell laufen im TV die Castings der 17. Staffel. Erst ab den Live-Shows mit den besten Talenten wird ein Moderator benötigt. In den vergangenen fünf Jahren hatte RTL-Dauerbrenner Oliver Geissen (50). Das allerdings nicht immer frei von Kritik. Unter anderem 2018 hagelte es Kritik für seine üblen Sprüche (hier lesen Sie mehr).

Alexander Klaws als Winnetou bei den Karl-May-Spielen picture alliance/dpa Foto:

„Mit DSDS startete für mich eine unglaubliche Karriere. Ich bin sehr stolz und glücklich, jetzt auf diese Bühne als Moderator zurückzukehren“, so der 36-Jährige in einer Mitteilung des Kölner Senders.

Nun darf sich also Alexander Klaws erstmals auf der großen TV-Bühne als Moderator zeigen. Nach seinem DSDS-Sieg startete er eine vielseitige Karriere.

Er spielte die Hauptrolle im Musical „Tarzan“, war 426 Folgen lang an der Seite von Jeanette Biedermann (39) in der Telenovela „Anna und die Liebe zu sehen“ und gab zuletzt den Winnetou bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg. 2017 hatte er hier auch schon die Rolle des Old Surehand gespielt.

DSDS-Wiedersehen mit Juliette Schoppmann

Jetzt wird es wohl auch ein Wiedersehen mit seiner Finalgegnerin von 2003, Juliette Schoppmann (39), geben – die ist nämlich inzwischen als Vocalcoach bei DSDS aktiv. (sku)