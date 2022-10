News von „The Hoff“: David Hasselhoff kommt auf Tour – mit einer Mission

„Looking for Freedom“? Ja, klar, aber mittlerweile hat David Hasselhoff noch eine andere Mission: Looking for gute Laune! Die Zeiten sind hart – da will „The Hoff“ für Hoffnung und Heiterkeit verbreiten. In München kündigte der mittlerweile 70-Jährige jetzt an, wieder auf Tour zu gehen.

„Wir leben in schwierigen Zeiten. Da kann Musik etwas bewegen und den Menschen Lebensmut und Hoffnung geben“, sagte der Amerikaner der Deutschen Presse-Agentur in München. Da stellte er seine Tournee „Party Your Hasselhoff“ vor, die im März starten und durch zehn Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen soll. Auftakt ist in Regensburg, am 23. März verbreitet Hasselhoff dann in der Barclays Arena in Hamburg seine Gute-Laune-Vibes.

Welche Bedeutung Musik hat, wisse er, erklärte Hasselhoff – das habe man ja schließlich bei seinem Hit „Looking for Freedom“ gesehen. Sein Gute-Laune-Kracher von 1989 habe den Deutschen kurz vor dem Mauerfall in einer schwierigen politischen Situation Zuversicht gegeben.

David Hasselhoff sieht sich als Rundum-Entertainer

Hasselhoff selbst hat keinen Grund, sich zu beschweren, im Gegenteil: „Die Karriere, die ich hatte, ist unglaublich. All die Goldenen Schallplatten, die hinter mir an der Wand hängen: Es ist unfassbar, dass ich all das geschafft habe“, sagte er kürzlich in einem Interview.

Ob heute als singender Gute-Laune-Verbreiter oder einst als braungebrannter „Baywatch“-Bademeister – Hasselhoff sieht sich als Rundum-Talent: „Ich bin ein Entertainer. Ich kann Menschen unterhalten.“