Neustart für ARD-Talk: Das läuft bei „Hart aber fair“ jetzt anders

Die Macher der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ haben die Winterpause für Veränderungen genutzt. Wenn die Politiksendung mit Louis Klamroth am Montag um 21 Uhr wieder ausgestrahlt wird, soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus rücken.

Sie sollen noch mehr Raum bekommen, wie ARD und Westdeutscher Rundfunk in Köln bekanntgaben. „Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben.“ Das Format hat 2023 mit einer sinkenden Einschaltquote zu kämpfen gehabt.

„Hart aber Fair“ bekommt eigene Version in ARD-Mediathek

Klamroth wird in der Mitteilung zum Neustart der Talksendung zitiert: „‚Hart aber fair‘ wird nicht nur im neuen Gewand daherkommen, sondern auch inhaltlich neue Akzente setzen und digitaler werden. Wir werden viel ausprobieren, darauf freue ich mich.“ Er hatte die Sendereihe Anfang 2023 vom langjährigen Moderator Frank Plasberg übernommen.

Der neue Studioaufbau mit Townhall-Charakter setzt den Angaben zufolge neben der Politik vor allem die Bürgergäste in Szene: „Ihre Stimmen und Perspektiven bekommen einen noch größeren Stellenwert. Dabei werden gesellschaftliche Debattenthemen mit hohem Gesprächswert stärker in den Fokus rücken.“ Einen Neustart gebe es auch in der ARD-Mediathek: „Jeweils am Dienstag finden die Nutzerinnen und Nutzer hier eine von Louis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte Version der Sendung vom Vorabend.“

„Hart aber Fair“: Brigitte Büscher nicht mehr dabei

Der WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, Jörg Schönenborn, kündigte an: „‚Hart aber fair‘ wird künftig den Anliegen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger noch mehr Raum bieten – getreu dem bewährten Motto der Sendung ‚Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft‘. Dieses erfolgreiche Konzept haben wir weiterentwickelt, um so gezielt auch ein jüngeres Publikum anzusprechen.“

„Zuschaueranwältin“ Brigitte Büscher ist beim Neustart nicht mehr dabei. Sie hat sich im Dezember vom Fernsehpublikum verabschiedet: ‚Ich habe gern ein bisschen Wirklichkeit in die Sendung getragen, dass wir es hier miteinander diskutieren konnten. Aber jetzt habe ich mich entschieden, nach – Achtung! – 23 Jahren: Es ist Schluss für mich, ich werde etwas Neues anfangen, auf neue Wege gehen.“

„Hart aber Fair“: Thema und Gäste am Montagabend

Das Thema der ersten Sendung nach der Winterpause: „Wut, Proteste, neue Parteien: Wer hält unser Land noch zusammen?“

Folgende Gäste werden mit Moderator Louis Klamroth diskutieren:

Carsten Schneider (SPD,Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland)

Carsten Linnemann (CDU Generalsekretär)

Sahra Wagenknecht (BSW, Gründerin und Vorsitzende Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit)

Zuhra Visnjic (Friseurmeisterin aus Remscheid)

Tijen Onaran (Unternehmerin und Autorin)

Nils Kumkar (Soziologe an der Universität Bremen, Projektleiter am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt)

Thomas Andresen (Landwirt „Hof Barslund“ in Schleswig-Holstein)

Maria Fichte (engagiert im Netzwerk „Freiberg für alle“)

(dpa/mp)