Neuer Partner: Kim Kardashian will entweder Wissenschaftler, Arzt oder Anwalt

Mit einem Rapper hat’s nicht geklappt, mit einem Comedian zuletzt auch nicht – aber mit einem Wissenschaftler, Arzt oder Anwalt will die frisch getrennte Reality-Queen Kim Kardashian nun ihr Liebesglück finden. Das verriet sie jüngst in einer Talkshow.

„Was auch immer ich probiert habe, es funktioniert offensichtlich nicht“, offenbart die Vierfach-Mama in der Show von Talker James Corden. Zuvor hatte der mal nachgehakt und gesagt, dass Kardashian nun ja Single sein. Und das noch gar nicht so lange. Erst im August wurde ihre Trennung von Comedian Pete Davidson bekannt – die Beziehung hatte nur wenige Monate überstanden.

Corden bohrt weiter nach: „Wie bekommt Kim K. ein Date?“ Daraufhin der TV-Star noch etwas zurückhaltend, dass sie darüber noch gar nicht nachgedacht habe – und nicht auf der Suche sei. Vielmehr wolle sie erstmal „eine Minute chillen“. Sie wolle in Ruhe ihr Jurastudium abschließen, Zeit für sich haben. Und vier Kinder hat sie ja auch noch.

Aber trotz entspannter Einstellung zum Liebesleben – was sie will, weiß Kardashian ganz genau. So wolle sie beim nächsten Traumprinzen etwas Neues ausprobieren: Schluss mit diesen Kreativen – Akademiker müssen her!

„Ich denke, es wird ein Wissenschaftler, Neurowissenschaftler, Biochemiker, Arzt, Anwalt sein“, so die 41-Jährige. „Das ist vielleicht das, was ich mir für die Zukunft vorstelle.“ Glück in der Liebe wäre der Milliardärin in jedem Fall zu wünschen. Zuletzt hatte sie mit dem Beziehungs-Aus mit Davidson und der aufreibenden Trennung von Rap-Star Kanye West, dem Vater ihrer Kinder, zuletzt einiges durchgemacht.

Während sie nur teilweise öffentlich durchblicken ließ, wieviel Kraft sie die Trennung von West gekostet hat, hatte sie für ihren Verflossenen Davidson zuletzt nur warme Worte und sagte nach dem Ende ihrer Liason im Magazin „Interview“: „Er ist so ein Süßer. Wirklich eine gute Person, das ist selten heutzutage.“ (alp)