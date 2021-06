Neuer Look?: Lena zeigt sich auf Insta mit ungewohnter Haarpracht

Akkurat geschminkt, die dunklen Haare glatt oder leicht gewellt: So kennen wir Lena Meyer-Landrut. In einer Instagram-Story zeigt sich die 28-Jährige jetzt mit ungewohnt lockigen Haaren! Hat sie sich einen neuen Look zugelegt?

„Herzlich willkommen in den 80er Jahren“, ruft Lena gut gelaunt in die Kamera und fährt mit der Hand durch ihre dunklen Wellen. Was ist da los? Hat sich die 28-Jährige etwa eine Dauerwelle machen lassen, die Trend-Frisur der 80er?

Lena zeigt sich mit welliger Matte in ihrer Insta-Story. Instagram/Lena Meyer-Landrut Foto:

Nicht ganz: „Das sind meine Natur-Haare“, enthüllt Lena. Offenbar hat die Sägerin die Story noch vor dem morgendlichen Haar-Styling aufgenommen und präsentiert ihren Fans ihre natürlichen Wellen. Sie kann es tragen! (skö)