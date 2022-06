Ab Herbst: Sesamstraße zieht es ins Privatfernsehen

Die beim Hamburger Fernsehsender „NDR“ beheimatete „Sesamstraße“ ist demnächst mit dem Ableger „Mecha Builders“ auch im Privatfernsehen vertreten. Hier lernen bekannte Figuren die Welt der Naturwissenschaften kennen.

„Mecha Builders“ ist eine Animationsserie, in der bekannte Figuren aus der „Sesamstraße“, wie das Krümelmonster oder Ebby als Roboter-Helden in Ausbildung die Welt der Naturwissenschaften erforschen.

Sesamstraßen-Figuren auch auf Super RTL zu sehen

Das in Kanada produzierte Spin-Off von „Sesame Workshop“ wird nach Angaben des Onlinemagazins DWDL ab Herbst auf Super RTL zu sehen sein. Außerdem erwarb Super RTL exklusiv die Vermarktungsrechte. Ein Novum in der Branche, denn bisher waren die Figuren der „Sesamstraße“ in Deutschland vor allem beim öffentlich rechtlichen „NDR“ beheimatet.

Das könnte Sie auch interessieren: Er spielte neben Samson und Tiffy: Große Trauer um Kult-Star aus der „Sesamstraße“

„Wir werden über unsere Kanäle weitere Kinder und Familien mit Geschichten vom Krümelmonster und seinen Freunden erreichen“, sagte Super-RTL-Geschäftsführer Thorsten Braun dem Onlinemagazin. „Ich selbst bin mit den gleichermaßen lehrreichen wie lustigen Geschichten der plüschigen Figuren aufgewachsen. Nun warten neue Abenteuer auf eine neue Generation.“ (mp)