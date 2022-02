Nathalie Volk: Einreise mit falschem Impfpass?

Gerade gelandet und schon aufgeflogen: Die Flughafenpolizei Frankfurt bestätigt auf MOPO-Nachfrage, dass eine 25-jährige Deutsche kurzfristig festgenommen worden ist, weil ihr Impfpass mutmaßlich gefälscht ist. Nach MOPO-Informationen handelt es sich dabei um Frank Ottos Ex-Flamme Nathalie Volk (25).

Das Model ist demnach am 30. Januar 2022 von den Malediven kommend in Frankfurt gelandet. Bei der Einreisekontrolle hatten die Beamten Zweifel an der Echtheit des Impfnachweises und stellten das Handy als Beweismittel sicher.

Nathalie Volk: Impfpass gefälscht?

Nathalie Volk, die sich inzwischen „Miranda di Grande“ nennen lässt und als Schauspielerin in New York Fuß fassen will, droht nun ein Verfahren wegen des Gebrauchs „unrichtiger Gesundheitszeugnisse“.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Ex-Dschungelcamperin im „Gala“-Interview ihre Beziehung zu dem Frankfurter Samy Levy (24) öffentlich gemacht, schwärmte von ihrem neuen Lover: „Er ist vergleichsweise zu meinen Ex-Partnern überaus intelligent.“ Mit Herzchen verzierte Instagram-Posts zeigten beide im Malediven-Urlaub.

Nach dem Liebes-Aus mit dem Hamburger Millionär Frank Otto (64) war Nathalie Volk mit ihrem neuen Liebhaber, dem vorbestraften „Hells Angels“-Rocker Timur A. (42), in die Türkei gezogen, träumte im vergangenen Jahr via Instagram gar von einer Hochzeit.