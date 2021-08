Nächtliche Klettertour: Sie wollte den Vollmond sehen: Musikerin Sophie ist tot

London/ Athen –

Sie war eine Ikone: Die schottische Musikerin und Künstlerin Sophie Xeon ist gestorben. Sie wollte den Vollmond betrachten – und rutschte ab. Sie wurde nur 34 Jahre alt.

„Sie war getreu ihrer Spiritualität in die Höhe geklettert, um den Vollmond zu sehen, und rutschte versehentlich aus und fiel“, teilte ihr Plattenlabel „Transgressive“ am Samstag mit. Dem „Guardian“ zufolge spielte sich das Unglück in den frühen Morgenstunden des Samstags in Athen ab, wo die 34 Jahre alte Künstlerin lebte.

Transkünstlerin Sophie: „Pionierin des neuen Klangs“ tödlich verunglückt

Die meist nur als Sophie bekannte Musikproduzentin aus Glasgow war für ihren intensiven Elektro-Pop-Kreationen bekannt. Zunächst startete die Musikerin als House-DJ, ab 2013 erlangte sie mit ihren experimentellen Pop-Tracks wie „BIPP“ internationale Aufmerksamkeit. Sie arbeitete mit Stars wie dem Elektropopstar Charli XCX, mit Camila Cabello und auch mit Lady Gaga zusammen.

Sophie war eine der wenigen Transkünstlerinnen, die für einen Grammy-Awary nominiert wurde. Das war ihr für das 2018 erschienene Album „Oil of Every Pearl’s Un-Insides“ gelungen.

Sophies Management würdigte sie dem „Guardian“ zufolge als „Pionierin eines neuen Klangs“ und als „eine der einflussreichsten Künstlerinnen des vergangenen Jahrzehnts“. (ncd/dpa)