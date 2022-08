Nächste Neunziger-Serie kommt zurück: Neuauflage von „Ally McBeal“ geplant

Diverse Serien der Neunziger feierten zuletzt als sogenanntes Reebot, also Neuauflage, ihr Comeback im TV – jetzt gibt es ein neues Wiedersehen mit einer Serienheldin: Anwältin „Ally McBeal“ soll zurückkommen – jedoch nicht mit Calista Flockhart als Hauptprotagonistin.

20 Jahre nach dem Ende der Kultserie soll es eine Fortsetzung geben, berichtet das US-Portal „Deadline“. Der US-Sender ABC soll ein Sequel der Serie planen, die von 1997 bis 2002 lief und in der Schauspielerin Calista Flockhart als chaotische Anwältin Ally McBeal zum Star wurde.

Kult-Serie „Ally McBeal“ kommt zurück

So soll die 57-jährige Ehefrau von Schauspieler Harrison Ford auch in der Fortsetzung mit dabei sein – und nicht nur selber mitspielen, sondern auch als Produzentin fungieren. Aber: Nicht etwa eine ältere Ally McBeal steht in der Neuauflage im Mittelpunkt, sondern eine andere Figur.

Im Reboot soll es somit hauptsächlich um eine junge Frau gehen, die gerade ihr Jurastudium abgeschlossen hat und in der Kanzlei „Cage & Fish“, in der auch einst Ally McBeal arbeitete, anfängt. Die neue Hauptfigur soll die Tochter von Renée Raddick sein, die im Original die beste Freundin und Mitbewohnerin von Ally McBeal war. (alp)