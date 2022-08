Bericht: Auch Witwe von Dieter Wedel ist verstorben

Am 13. Juli starb der umstrittene Regisseur Dieter Wedel im Alter von 82 Jahren in Hamburg. Nun ist bekannt geworden, dass auch seine Witwe verstorben ist – keine zwei Wochen nach dem Tod ihres Mannes.

Dies berichtet die „Bild“. Demnach starb Uschi Wolters, mit der Wedel seit 2014 verheiratet war, am 26. Juli in Hamburg, wie die Zeitung mit Berufung auf den engsten Familienkreis des Paares berichtet. Sie wurde 74 Jahre alt.

Der Regisseur und seine Frau sollen sogar gemeinsam im Universitätsklinikum Eppendorf gelegen haben. Uschi Wolters selbst habe dafür gesorgt, dass die Nachricht vom Tod ihres Mannes über Anwälte an die Öffentlichkeit gelangte. Wedel war nach langer schwerer Krankheit verstorben.

Gegen den Regisseur hatte es Vergewaltiungsvorwürfe gegeben, am Landgericht München I war ein Strafverfahren gegen ihn anhängig. Die Schauspielerin Jany Tempel gibt an, Wedel („Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“) habe sie damals in einem Münchner Luxushotel vergewaltigt – ein Vorwurf, den Wedel bestritten hatte.

Mit Uschi Wolters war Wedel zusammen, seit er 27 Jahre alt war. Sie hielt trotz aller Vorwürfe zu ihm. Von 1997 bis 2009 war er außerdem gleichzeitig mit Dominique Voland liiert, die nach seinem Tod von „psychopathischen Hinterlassenschaften“ sprach. (mp)