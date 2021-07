Nach schwerer Krankheit gestorben: Magier Siegfried Fischbacher ist tot

Las Vegas –

Nur wenige Tage, nachdem sein schweres Krebsleiden öffentlich wurde, ist Magier Siegfried Fischbacher nun im Alter von 81 Jahren gestorben – nur acht Monate nach seinem Partner Roy Horn (✝ 75).

Fischbachers Schwester bestätigte gegenüber der „Bild“: „Er ist sanft und friedlich eingeschlafen.“ Der 81-Jährige, der gemeinsam mit seinem verstorbenen Partner Roy Horn das weltberühmte Magier-Duo „Siegfried und Roy“ bildete, soll am Mittwochabend um 23:30 Uhr deutscher Zeit in Las Vegas verstorben sein. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Fischbacher unheilbar an Bauchspeicheldrüsen-Krebs erkrankt sei.

Roy Horn wurde von eigenem Tiger schwer verletzt

Die beiden Deutschen gehörten zu den berühmtesten Magiern der Welt und verzauberten jahrzehntelang mit ihrer spektakulären Show mit weißen Tigern das Publikum in Las Vegas und überall auf der Welt. 2003 traf sie ein schwerer Schicksalsschlag, als einer ihrer Tiger Roy Horn während einer ihrer Shows angriff und schwer verletzte.

Das hier könnte Sie auch interessieren: 1964 im Hansa-Theater: Siegfried und Roy: In Hamburg fing ihr Zauber an

Horn erholte sich danach nur langsam und blieb seitdem auf einer Körperhälfte gelähmt. Er starb im Mai vergangenen Jahres an den Folgen einer Corona-Infektion. Fischbacher hatte immer wieder gesagt, dass er seinen Partner schmerzlich vermisse und dessen Tod noch nicht verkraftet hätte. Tröstlich: Nun sind die beiden eng miteinander verbundenen Magier an einem anderen Ort wieder vereint. (alp)