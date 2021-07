Dass Ex-Nationalspieler Lukas Podolsko (36) neuer Juror in der nächsten Staffel vom „Supertalent“ wird, waren schon echte Kracher-News, nun ist bekannt, wer neben ihm am Jury-Pult Platz nehmen wird.

Designer Michael Michalsky (54) und Moderatorin Chantal Janzen (42) werden in der kommenden Staffel das Jury-Trio komplementieren. Das gab RTL am Montagabend in einem Instagram-Post bekannt. „Er ist einer der einflussreichsten Modedesigner Deutschlands, sie die beliebteste Moderatorin der Niederlande“, teilte der Sender mit. „Fest steht schon jetzt: Alle Fans dürfen sich auf geballte Unterhaltung freuen.“ Die neue Staffel startet im Herbst 2021.

Beide neuen Jury-Mitglieder bringen einschlägige Erfahrung mit. Michalsky urteilte von 2016 bis 2018 gemeinsam mit Heidi Klum über die Nachwuchsmodels in der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“. Janzen ist seit 2013 Jurorin bei „Holland’s Got Talent“, der niederländischen „Supertalent“-Version. (dpa/alp)