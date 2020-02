Nach Krebs-Diagnose bei Maschmeyer: Veronica Ferres schreibt ihm emotionale Nachricht

Köln -

Krebs-Schock für „Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer (60)!

Wie die „Bild“ am Donnerstag berichtete, wurde bei dem erfolgreichen Investor weißer Hautkrebs diagnostiziert. An seiner Nase sei vor wenigen Tagen ein „Basaliom“ entfernt worden. Dabei handelt es sich um eine bösartige Veränderung der Haut. Basaliome gelten als halb-bösartig, da sie in vielen Fällen nicht in andere Organe streuen.

So war es zum Glück auch bei Carsten Maschmeyer. Der Hautkrebs hat keine Metastasen gebildet. Laut dem Bericht sei die Operation gut verlaufen, die Heilungschancen stünden gut.

Am Freitag, am Valentinstag also, meldete sich dann Carsten Maschmeyers Ehefrau, die Schauspielerin Veronica Ferres (54), via Instagram zu Wort – mit einer emotionalen Botschaft.



„In guten wie in schweren Zeiten: Das haben wir uns vor fast sechs Jahren geschworen und daran halten wir fest! Ich bin froh, dass die Operation gut verlaufen ist. Ich liebe dich über alles!”, schreibt Ferres. Dazu postet sie ein Foto, auf dem sie ihren Mann in einem Restaurant fest umarmt und herzt. Wie romantisch!

Carsten Maschmeyer: gute Prognose nach Hautkrebs-OP

Hautkrebs bei Carsten Maschmeyer – der bekannte Investor erklärte gegenüber „Bild”, seine positive Geisteshaltung behalten zu wollen. Er sei dankbar dafür, „dass meine Familie seit der Diagnose so intensiv für mich da ist. Viele Menschen trifft eine Krebserkrankung deutlich härter. Auch sie müssen ihr Schicksal meistern und viele von ihnen müssen viel schwerere Wege gehen. Vor ihnen habe ich höchsten Respekt.“

Trotz der positiven Prognose: Carsten Maschmeyer muss erst mal kürzer treten. Bis Mitte März müsse er alle Termine verschieben, darunter auch die Dreharbeiten für die Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“.



Heller Hautkrebs: Das ist ein Basaliom

Laut Deutscher Krebsgesellschaft entstehen die meisten Basalzellkarzinome (Basaliome) im Kopf-Halsbereich. Eine starke UV-Belastung und eine erbliche Neigung gelten demnach als nachgewiesene Ursachen.

Der Tumor wird in der Regel operativ entfernt. Je nach Tumortyp und Zustand des Patienten können aber auch andere Verfahren zum Einsatz kommen. Bei diesen ist die Rückfallquote jedoch höher.

Wenn ein Basaliom frühzeitig erkannt wird, lässt sich der Krebs gut heilen. (so)