Nach heftigem Unfall: US-Star Anne Heche „wird nicht überleben“

Vor einer Woche ist die US-Schauspielerin Anne Heche („Donnie Brasco“, „Ally McBeal“) in Los Angeles schwer verunglückt. Offenbar stand die 53-Jährige unter Drogeneinfluss, als sie mit einem Auto in ein Wohnhaus gerast ist. Seitdem liegt sie im Koma. Die Familie gab in der Nacht zum Freitag das schwere Ausmaß der Verletzungen bekannt.

„Leider erlitt Anne aufgrund ihres Unfalls eine schwere anoxische Hirnverletzung und liegt weiterhin im Koma, in kritischem Zustand“, zitiert das „People“-Magazin aus einer Erklärung im Namen der Familie. Die dramatische Prognose: „Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt.“

Anne Heche habe sich demnach „schon lange entschieden, ihre Organe zu spenden“. Sie werde an den lebenserhaltenden Maschinen gehalten, damit die Ärzt:innen feststellen können, ob welche dafür geeignet sind. Die Familie zeigte sich zudem dankbar für die große Unterstützung nach dem heftigen Unfall der 53-Jährigen am 5. August.

„Wir möchten uns bei allen für die guten Wünsche und Gebete für Annes Genesung bedanken und bei den engagierten Mitarbeitern und den wunderbaren Krankenschwestern, die Anne im Grossman Burn Center im West Hills Krankenhaus betreut haben“, heißt es in der Erklärung der Familie weiter.

Anne Heche war bei dem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Häuserwand im Stadtteil Mar Vista gekracht. Der Wagen der Schauspielerin ging dabei in Flammen auf. Zuvor hatte Anne Heche im gleichen Wohngebiet bereits eine Garagenwand gerammt. Wie „TMZ.com“ berichtet, stand die 53-Jährige dabei unter Einfluss von Fentanyl und Kokain. Zunächst war der Verdacht aufgekommen, dass sie alkoholisiert am Steuer gesessen haben könnte.

Heche, Mutter von zwei Söhnen, machte sich mit Rollen in Filmen wie „Donnie Brasco“, „Sechs Tage, sieben Nächte“, „Wag the Dog“ und „Volcano“ einen Namen. Fernsehzuschauer:innen kennen sie aus Serien wie „Ally McBeal“, „Men in Trees“ und „Nip/Tuck“.

