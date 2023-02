Nach Enthüllungen: Jetzt spricht Prinz Harrys erste Sex-Partnerin

Sie haben es geschafft: Die britischen Medien, bekannt für ihre Skrupellosigkeit, haben die Frau aufgespürt, über die das Internet seit dem 10.Januar redet. Sowohl die „Sun”, als auch die „Daily Mail” führten Gespräche mit Sasha Walpole, einer „älteren Frau“ die „Pferde sehr mochte“ – und mit der Prinz Harry auf einem Feld hinter einem Pub im Jahr 2001 seinen ersten Sex gehabt haben soll.

In der ersten Woche nach Veröffentlichung hat sich Prinz Harrys Enthüllungs-Roman „Reserve” (engl. „Spare”) weltweit bereits über 3,2 Millionen mal verkauft. Darin spricht er auch über sexuelle Erfahrungen – und lässt kein Detail aus. Seine Jungfräulichkeit verlor er mit 16 Jahren auf einem Feld hinter einem vollen Pub. Die britische Presse hat nun die Frau aufgespürt, die damals seine Sex-Partnerin gewesen sein soll: Sasha Walpole, die drei Jahre älter ist als Prinz Harry, arbeitete damals als Stallmädchen in Highgrove, dem Landsitz von König Charles III.

Der junge Prinz und sie waren befreundet und feierten in der besagten Nacht Walpoles 19. Geburtstag. Um frische Luft zu schnappen kletterten sie hinter den Pub über einen Zaun, rauchten Malboro Lights – dann passierte es. Zur „Sun” sagte Walpole: „Er begann mich zu küssen. Er trug Boxershorts. Es gab kein Geplauder, keine Worte. Es war aufregend, dass es passierte.“ Der Sex dauerte fünf Minuten, danach gab sie Prinz Harry einen Klaps auf den Po, wie er auch in seinem Buch beschreibt. Seine Security Guards hatten sich bereits auf die Suche nach dem Prinzen gemacht, als Walpole nach etwa 15 Minuten als Erste zurück in den Pub kam.

„Ich habe diese Aufmerksamkeit nicht herbeigewünscht“

21 Jahre später geht Sasha Walpole, die mittlerweile als Bagger-Fahrerin arbeitet, nun selbst mit der Geschichte an die Öffentlichkeit. „Ich habe diese Aufmerksamkeit nicht herbeigewünscht, aber ich weiß, dass die Jagd weiter gegangen wäre, bis man mich gefunden hätte”, sagte sie der „Daily Mail”. Von Harrys Enthüllungen erfuhr sie aus dem Fernsehen. Dann meldeten sich alte Freunde bei ihr, schickten ihr Screenshots von den Schlagzeilen.

Sasha Walpole sei überrascht gewesen, dass Prinz Harry die gemeinsame Nacht in seinem Buch enthüllte – sie selbst hätte es nie verraten. Niemand habe sie über die Veröffentlichung informiert, dabei wäre sie für eine Vorwarnung dankbar gewesen. „Harry oder seine Leute hätten mich finden können, wenn sie es versucht hätten“, sagt Walpole, die mittlerweile verheiratet ist und zwei Kinder hat. „Meine Welt wurde durch das Bekanntwerden sehr viel kleiner“. Deshalb sah sie sich nun zu einer Stellungnahme gezwungen. „Für mich war er nie Prinz Harry, sondern einfach Harry”, sagt die 40-Jährige. „Wir waren Freunde. Ich wünsche ihm alles Gute.“ (ps)