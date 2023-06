Achtes gemeinsames Kind: Bushido und Anna-Maria bekommen wieder ein Baby

Die Rapper-Rasselbande wächst weiter: Es ist noch keine zwei Jahre her, dass Bushido und seine Frau Anna-Maria Eltern von Drillingen wurden – nun ist die 41-Jährige erneut schwanger.

Auf Instagram verkündete Bushido die frohe Baby-Botschaft und postete ein Foto eines positiven Schwangerschaftstests, den seine Frau in der Hand hält. Zugleich verlinkte er den Beitrag mit ihrem Instagram-Account.

Mit diesem Foto verkündete Bushido, dass wieder Nachwuchs unterwegs ist. Instagram/bushido Mit diesem Foto verkündete Bushido, dass wieder Nachwuchs unterwegs ist.

Bushido und Anna-Maria: Sie erwarten wieder ein Kind

Dazu schreibt er: „Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt (man) so eine Nachricht.“ In Richtung seiner Frau fügt Bushido hinzu: „Ich liebe dich über alles.

Insgesamt sieben gemeinsame Kinder hat das Paar, das zuletzt mit Sack und Pack nach Dubai ausgewandert war, bereits. Die Schwester von Pop-Queen Sarah Connor hat zudem noch ein Kind aus einer vorigen Beziehung. Nun bekommt die Großfamilie weitere Verstärkung. (alp)