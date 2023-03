„Haltet Abstand!“: Bruce Willis‘ Frau mit emotionalem Appell

„Das hier geht an alle Fotografen und Filmschaffenden, die versuchen, exklusive Aufnahmen von meinem Ehemann zu bekommen: Haltet Abstand!“ Mit diesen deutlichen Worten richtete sich Emma Heming-Willis (44) an die Hollywood Paparazzi, die ihren Ehemann Bruce Willis beim Kaffee trinken abgelichtet hatten. Es sind die ersten öffentlichen Fotos nach dem Bekanntwerden seiner Demenz-Diagnose.

„Ich weiß, dass ist euer Job, aber bitte haltet Abstand. Bitte schreit meinen Mann nicht an, um ihn zu fragen, wie es ihm geht. Gebt ihm Freiraum!“ In dem emotionalen Instagram-Video sitzt die 44-Jährige in einem roten Oberteil und mit Dutt und Brille in ihrer Küche. Sie sei gerade erst aufgestanden an diesem Samstag, erklärt sie, aber nachdem sie die Schlagzeilen um ihren Mann gesehen habe, wolle sie etwas dazu sagen.

Bruce Willis (67) leidet an Demenz – erste Fotos aufgetaucht

Der US-Megastar Bruce Willis leidet an Frontotemporaler Demenz, das wurde vor wenigen Wochen bekannt. Jetzt hatte die „Daily Mail“ den ehemaligen Action-Schauspieler zusammen mit zwei Freunden beim Kaffee trinken gezeigt. In einem Video ist zusätzlich zu sehen, wie der 67-Jährige seine Freunde nach dem Kaffeetrinken ignoriert und in Richtung der Paparazzi läuft. Dann wird er von einem der Männer eingeholt und zu einem Auto geführt.

„Jeder, der sich um jemanden kümmert, der Demenz hat, weiß, wie schwierig und stressig es sein kann, diese Person nur sicher zu navigieren – sogar für einen Kaffee“, sagt Heming-Wilis jetzt. Sie wolle mehr Bewusstsein für die Krankheit schaffen. „Bitte erlaubt unserer Familie, ihn von Punkt A zu Punkt B sicher zu bringen“, endet sie ihren eindringlichen Appell.

Emma Heming-Willis richtet sich per Video an die Paparazzi

Zuvor hatte die 44-Jährige bereits mit Teepa Snow, einer Spezialistin für Demenz, auf Instagram posiert. Denn sie will vor allem eins: Ihrem Bruce das Leben trotz Krankheit so angenehm und lebenswert wie möglich machen.

„Ich bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Teepa Snow zu arbeiten, die mir dabei geholfen hat, mein Wissen für die Demenzpflege zu erweitern“, schrieb die Zweifach-Mutter unter den Beitrag. Die Spezialistin sei ein Geschenk. (aba)