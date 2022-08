Wendler und seine Laura räumen US-Villa – und ernten Spott von der Deutsche Bahn

Die Bahn verspottet den Wendler: Nachdem es Gerüchte gab, der insolvente Schlagerstar und seine Frau Laura Müller würden ihre Zelte in ihrer Wahlheimat Florida abbrechen, schaltete sich das Staatsunternehmen ein – und veräppelte den Corona-Schwurbler.

„Michael Wendler und Laura Müller müssen Villa in Florida verlassen. Wir haben Erfahrung in Transport von Aluminium“, heißt es in dem Tweet, den die Deutsche Bahn auf ihrem Account der „DB Cargo“ vom Stapel ließ. Anspielen tut das auf Wendlers diverse verschwörungsideologischen Äußerungen und seinen Ruf als „Aluhutträger“. Während der Pandemie fiel Wendler weniger mit seiner Musik, sondern vielmehr mit fragwürdigen Thesen und Pauschalkritik an der deutschen Politik auf.

Tweet der DB Cargo

Deutsche Bahn verspottet Michael Wendler und Laura Müller

Die Bahn nimmt mit ihrem Tweet Bezug auf einen Bericht der „Bild“, die am Mittwoch darüber berichtete, dass Wendler und seine Frau Laura Müller aus ihrer über 200 Quadratmeter großen Luxus-Villa in Südflorida ausgezogen sind.

Die Vermieter wurden davon wohl überrascht, die Schwester des Hausherrn sagte aber zu „Bild“: „Wir sind froh, denn es war ein Albtraum.“ Näher ins Detail ging sie dabei aber nicht.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Verpixelt und stumm: Skurrile „DSDS“-Folge ohne Wendler – so reagiert er

Auf Anfrage von „t-online“ erklärte der 50-Jährige Wendler: „Ich kann bestätigen, dass ich das Mietverhältnis nicht verlängert habe. Keinesfalls ist es richtig, dass der Vermieter gekündigt hat. Der Vermieter hat sogar eine Verlängerung des Mietvertrages gewollt.“

Wohin er aber nun zieht, und ob sogar ein Umzug nach Deutschland geplant ist, ließ Wendler offen. (alp)