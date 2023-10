Nach allergischer Reaktion: US-Starkoch ist tot

US-Starkoch Michael Chiarello starb nach einer allergischen Reaktion am vergangenen Samstag im „Queen of the Valley Medical Center“ in Napa (US-Bundesstaat Kalifornien). Er wurde 61 Jahre alt.

Der TV-Koch und mehrfache Emmy-Gewinner starb an einem anaphylaktischen Schock, nach dem er eine allergische Reaktion erlitt. In einer Mitteilung vom „Business Wire“ sagte seine Familie zum Tod: „Wir bedauern den Verlust unseres geliebten Patriarchen Michael zutiefst.“ Seine kulinarische Brillanz, seine grenzenlose Kreativität und sein unerschütterliches Engagement für die Familie seien der Kern seines Wesens gewesen.

Michael Chiarello verbrachte die letzten Momente mit seiner Familie, die bittet um Privatsphäre. Was genau die allergische Reaktion auslöste, bleibt weiterhin öffentlich unbekannt.

Bekannt wurde Chiarello durch Sendungen wie „Top Chef“ oder seiner eigenen Sendung „Easy Entertaining with Michael Chiarello“ für die er drei Emmys erhielt. 2016 machten zwei ehemalige Mitarbeiterinnen ihm schwere Vorwürfe, er soll sie sexuell missbraucht haben und gegen geltendes Arbeitsrecht verstoßen haben. Das Verfahren wurde eingestellt, nachdem er eine unbekannte Summe zahlte. (pw)