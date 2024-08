Nach 13 Jahren Ehe: Skistar trennt sich von ihrem Mann

Liebes-Aus bei Maria Höfl-Riesch: Wie der Skistar am Dienstag bekannt gab, gehen sie und ihr Mann Marcus Höfl ab sofort getrennte Wege. Auf Instagram erklärt die 39-Jährige, was hinter der Trennung steckt.

Als dreifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin räumte Marie Höfl-Riesch fast alle Titel ab, von denen Athletinnen und Athleten träumen. Und auch in der Liebe schien es für die Skirennläuferin gut zu laufen: 13 Jahre lang war sie mit Partner Marcus Höfl verheiratet – doch das ist nun vorbei, wie das Ex-Paar auf Instagram bekannt gibt.

Höfl und Höfl-Riesch gehen im Guten auseinander

„Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft private Wege zu gehen“, schreiben die beiden, die sich zunächst auf beruflicher Ebene kennengelernt hatten. Marcus Höfl ist ein bekannter Sportmanager, der unter anderem die gestorbene Fußball-Legende Franz Beckenbauer beraten hatte und Basketball-Weltmeister Dennis Schröder zu seinen Klienten zählt.

Trennung nach 14 Jahren Beziehung

Doch mittlerweile hätten sich ihre Leben in unterschiedliche Richtungen entwickelt, schreiben sie. „Dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben. Wir hatten wunderbare Zeiten miteinander und werden diese immer in guter gemeinsamer Erinnerung behalten“, betont das Ex-Paar. Beide bitten um das Respektieren ihrer Privatsphäre.

Im Frühjahr 2010 hatte das Paar seine Liebe öffentlich gemacht. Zwei Tage nach der standesamtlichen Trauung in Höfl-Rieschs Heimatort Garmisch-Partenkirchen hatten das Paar am 16. April 2011 in Going am Fuße des Wilden Kaisers die kirchliche Trauung gefeiert, mit rund 200 geladenen Gästen – darunter Beckenbauer und andere bekannte Sportgrößen.

Zusammen erlebten sie die sportlichen Triumphe von Höfl-Riesch: Ihre Olympiasiege 2010 in Vancouver (Super-Kombination und Slalom) sowie 2014 in Sotschi (Super-Kombination) und WM-Gold 2013 (Super-Kombination). Mit zehn Olympia- und WM-Medaillen ist Höfl-Riesch die erfolgreichste deutsche Skirennläuferin. (dpa/mp)