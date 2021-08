Musik-Sensation!: „No Angels“ planen offenbar ihr Comeback – doch etwas ist anders

Berlin –

Steht die größte Musik-Sensation des noch sehr jungen Jahres bereits kurz bevor? Offenbar planen die „No Angels“, die erfolgreichste deutsche Girlgroup aller Zeiten, ihr Comeback! Aber trotz Vorfreude gibt es leider einen Wermutstropfen bei der ganzen Sache.

Endlich wieder „Daylight in your Eyes“! Diese Nachricht dürfte Fans im ganzen Land ausflippen lassen – und die Corona-Tristesse zumindest für einen Moment vergessen lassen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, plant die Band, ihre größten Hits noch einmal neu aufzunehmen und schon bald in einer Fernsehshow auftreten zu wollen.

Bereits 2007 fehlte Vanessa Petruo beim Band-Comeback

Es wäre rund 21 Jahre nach ihren Sieg in der Castingshow „Popstars“ und bereits das zweite Comeback der Band. 2003 trennten sie sich, erschienen 2007 aber wieder auf der Bildfläche. Aber: Nicht mit der ursprünglichen Besetzung von 2000. Denn neben Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Nadja Benaissa und Jessica Wahls fehlte die Fünfte im Bunde, Vanessa Petruo.

Sie hat dem Show-Business bereits seit Jahren den Rücken gekehrt – und eine akademische Laufbahn eingeschlagen. Petruo soll heute an der Uni Dresden an ihrer Doktorarbeit in Psychologie schreiben.

Songs der No Angels werden auf Spotify zum Riesen-Erfolg

2014 war dann wieder Schluss, die restlichen „No Angels“ gingen erneut getrennte Wege. Zuletzt schien es so, als ob die Mädels alle angekommen waren in ihrem Leben – und mit ihrer Bandvergangenheit abgeschlossen hätten. Jessica arbeitet zum Beispiel erfolgreich als Radio-Moderatorin, Sandy lebt mit ihrer Familie mittlerweile in den USA.

Das hier könnte Sie auch interessieren:Ganz verschiedene Wege: Das machen die „No Angels“ heute – eine ist Wissenschaftlerin

Doch offenbar juckt es den „No Angels“ noch immer in den Fingern, wenn es um die große Bühne – und die alten Songs – geht. Wer weiß, vielleicht hat sogar der große Spotify-Erfolg von vergangenem Jahr etwas mit dem Comeback zu tun. Im November wurden nach einer gefühlten Ewigkeit endlich alle Alben der Band auf Spotify und anderen Streamingdiensten hochgeladen — mit überwältigendem Erfolg und Abruf-Zahlen.

Da wurde den „Engeln“ offenbar klar: Unsere Fans lieben uns noch immer! Was liegt da also näher, als nochmal die Bühne zu stürmen? Willkommen zurück! (alp)