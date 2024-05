„Mord mit Aussicht“: Beliebter TV-Star hört auf!

Er taucht gerne unangemeldet im Revier auf, „hilft“ seinen Nachfolgern bei den Ermittlungen: Hans Zielonka. Fans der ARD-Serie „Mord mit Aussicht“ lieben den alten Grantler, der in dem fiktiven Ort „Hengasch“ als Ex-Polizist immer mal für Unruhe sorgt, sich gerne mit dem halben Dorf anlegt (und die andere Hälfte hinter sich weiß) und dabei kauzig-sympathisch zahlreiche Vorurteile, die Großstädter über Dorfbewohner haben, verkörpert. Nun aber ist Schluss.

Zielonka, gespielt von Michael Hanemann, führte jahrelang das Kommissariat. Mit seiner Pensionierung startete die Serie einst, denn seine Nachfolgerin Sophie Haas (Caroline Peters) kam aus Köln in die Eifel und musste sich erstmal in die Fußstapfen von Zielonka einfinden. Das gelang – auch dank Hans Zielonka – eher so mittelprächtig, sorgte aber vor allem für jede Menge witziger Szene in der Serie, die seit 2008 viele Krimifans begeistert.

Hans Zielonka war der „Napoleon“ in „Mord mit Aussicht“

Nach drei Staffeln und einem Film war 2015 zunächst Schluss, ehe die Produktion mit einem überwiegend neuen Team 2022 fortgeführt wurde. Wieder mit dabei: Michael Hanemann, der sich nun mit Marie Gabler (Katharina Wackernagel) herumschlafen musste. Allerdings nur eine Staffel und weitere vier Folgen lang, denn am 21. Mai ist Schluss, Hanemann hört auf.

In der Episode „Hengasch Zwischenfall“ (21. Mai, 20.15 Uhr, ARD) werden Ufos gesichtet. Klar, dass die alte Spürnase Hans Zielonka da mitmischen muss. Es ist gleichzeitig der Abschied einer Kultfigur.

WDR-Redakteurin Corinna Liedtke bedauert den Ausstieg von Hanemann, der „als eine Art Napoleon von Hengasch“ nicht nur bei den Zuschauern beliebt gewesen sei. Hanemann möchte sich nach seinem Ausstieg wieder anderen Film-, Theater- und Kunstprojekten widmen. Den Fans wird er fehlen! (mp)