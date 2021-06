Model-Ikone: „La Schiffer“ feiert 50. Geburtstag

DÜSSELDORF/LONDON –

Vor 33 Jahren zog es ein Mädchen vom Niederrhein nach Paris. Dort wurde die 17-jährige Claudia Schiffer zu einer der meistfotografierten Frauen der Welt. Doch auch vor Topmodels macht das Alter nicht Halt: Heute wird Deutschlands wohl berühmtester Model-Export 50 – und sagt: „Ich habe mich nie glücklicher gefühlt.“

Wie so oft bei den großen Erfolgsgeschichten hätte es auch diese beinahe nicht gegeben: Die 17-jährige Claudia wollte eigentlich Jura studieren und – wie ihr Vater – Rechtsanwältin werden. Doch es kam anders: Im Nachtclub „Checkers“ auf der Düsseldorfer Königsallee wurde sie vom Chef einer Pariser Modelagentur entdeckt. Voller Selbstzweifel sei sie vom kleinen Rheinberg in die französische Modemetropole gezogen, berichtete Schiffer später. Erst als ihr Gesicht überall auf Plakaten prangte, habe ihr gedämmert, dass aus ihr wohl doch ein brauchbares Fotomodell werden könnte.

Claudia Schiffers Aufstieg begann 1987

Der kometenhafte Aufstieg von „La Schiffer“ beginnt 1987. Die deutsche Blondine erinnerte viele Franzosen an Brigitte Bardot. Als Muse von Karl Lagerfeld avancierte sie zum bestbezahlten Model der Welt und prägt mit Linda Evangelista, Naomi Campell & Co. eine ganzes Jahrzehnt. Der Mode-Zar wird ihr Mentor. Lagerfeld habe ihr alles über Mode, Stil und wie man in der Modebranche überlebt, beigebracht, sagt Schiffer später. Sie selbst wirde zur Marke.

Als Covergirl ziert sie zahlreiche Hochglanz-Illustrierte und ist bei den Fotografen für ihre Wandelbarkeit und ihre preußische Disziplin beliebt: Sie kann die Unschuld vom Lande genauso gut inszenieren wie den männermordenden Vamp und die Luxus-Diva. Während ihre Kolleginnen nach den Modenschauen in Paris feuchtfröhliche Partys feiern, sitze Schiffer längst im Flieger zum nächsten Shooting, heißt es. Ein Privatleben habe sie jahrelang nur vom Hörensagen gekannt und deswegen auch nie Kochen gelernt, sagt die heute 50-Jährige rückblickend.

Schon mit 28 Jahren zog sie sich vom Model-Job zurück

Mit 28 zieht sie sich vom Laufsteg zurück, heiratet den britischen Filmproduzenten Matthew Vaughn und wird Mutter von drei Kindern. Vor der Kamera steht sie nur noch vereinzelt.

Mega-Karriere, ein glückliches Familienleben und ein Vermögen von rund 200 Millionen Euro: Mit 50 hat „La Schiffer“ alles – und wahrscheinlich noch viel mehr – wovon sie jemals geträumt hat. Happy Birthday!