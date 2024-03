Mit Zopf und Kragen: Dieser Schauspieler spielt Karl Lagerfeld in neuer Serie

Die neue französische Serie „Mit Zopf und Kragen“ handelt vom Leben des Hamburger Modedesigners Karl Lagerfeld – mit einem deutschen Schauspieler in der Hauptrolle.

Der deutsche Schauspieler Daniel Brühl verkörpert den Modeschöpfer Karl Lagerfeld in der neuen Serie „Mit Zopf und Kragen“. Die für Disney+ gedrehte französische Mini-Serie wird auf dem Festival Canneseries vom 5. bis 10. April an der Côte d’Azur vorgestellt, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Programm hervorgeht.

Aus diesen Filmen kennt man Daniel Brühl

Der aus Filmen wie „Good Bye Lenin“ oder „Im Westen nichts Neues“ bekannte Schauspieler spricht darin Französisch mit starkem deutschen Akzent – so wie Lagerfeld, der seinen Akzent auch nach Jahrzehnten in Frankreich nicht abgelegt hatte. Die sechsteilige Serie, die auf der Lagerfeld-Biographie einer französischen Journalistin basiert, erzählt den Aufstieg des Modeschöpfers zu einer weltweiten Stil-Ikone und seine Rivalität mit Pierre Bergé und Yves Saint-Laurent.

Lagerfelds Wohnung soll Ende März versteigert werden

Der in Hamburg geborene Lagerfeld war 2019 im Alter von 85 Jahren gestorben. Er hatte Anfang der 50er Jahre in Paris seine steile Karriere in der Modewelt begonnen und organisierte dort spektakuläre Modeschauen. Sein Name ist eng mit der Marke Chanel verbunden, zudem entwickelte er seine eigene Marke.

Das könnte Sie auch interessieren: Rätsel um Modeschöpfer: Wer war Karl Lagerfeld wirklich?

Ende März soll seine frühere Pariser Wohnung versteigert werden. Von den 260 Quadratmetern entfallen 50 Quadratmeter auf den Ankleideraum. Als Startgebot sind 5,3 Millionen Euro festgesetzt. Die Wohnung bietet eine spektakuläre Aussicht auf die Seine und den Louvre. Lagerfeld hatte die Fenster jedoch meistens abgedunkelt. (dpa/mp)