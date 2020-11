Mit 86 Jahren: Sophia Loren landet Überraschungshit – auf Netflix!

Rom -

Statt mit 86 den wohlverdienten Ruhestand mit einem Glas Chianti irgendwo in der Toskana zu verbringen, will Italiens große Diva Sophia Loren es noch einmal wissen: Sie spielt eine kantige Hauptrolle in einem aktuellen Netflix-Film – und der wird gerade zum Mega-Erfolg.

Fast zehn Jahre war sie von der Leinwand verschwunden, aber im Netflix-Streifen „Du hast das Leben vor dir“ ihres Sohnes und Regisseurs Edoardo Ponti gibt Loren nun ein fulminantes Comeback. Die 86-Jährige spielt darin die betagte Holocaust-Überlebende und Ex-Prostituierte Madame Rosa, die sich als Tagesmutter um Kinder von Frauen kümmert, mit denen sie einst auf der Straße gearbeitet hat. Vor allem zu „Momo“ entwickelt sie eine enge Beziehung, denn beide haben schwere Traumata erfahren: Sie in Auschwitz, er durch Gewalt im Senegal.



Netflix: Sophia Loren spielt Holocaust-Überlebende

Die Geschichte von Madame Rosa ist nicht neu: Bereits 1978 erhielt die verfilmte Roman-Adaption einen Oscar. Damals in der Hauptrolle: die französische Schauspiel-Ikone Simone Signoret. Doch auch die moderne, italienische Fassung mit „La Loren“ berührt die Herzen. Wie das US-Branchenmagazin „Deadline“ berichtet, stürmte der Film in der ersten Woche in 37 Ländern in die Netflix-Top Ten.



Der Erfolg hat wohl auch die Schauspiellegende selbst ein wenig überrascht: „Die Tatsache, dass es die Herzen und Seelen so vieler Menschen auf der ganzen Welt berührt hat, erfüllt mich mit immenser Dankbarkeit und großem Stolz für das italienische Kino“, sagte sie.



Spekulation: Oscar-Nominierung für Diva Loren

Manch Kritiker spekuliert bereits, dass der Film Loren eine Oscar-Nominierung bescheren könnte. Denn, so ist sich die Fachpresse auch bereits einig, der italienische Superstar spielt – wie so oft – grandios den kantigen Charakter Madame Rosa: stark, berührend und dabei nie aufdringlich oder unangenehm im Vordergrund.



Überhaupt gilt die 86-Jährige als die letzte große Diva im Film-Geschäft – kaum eine ist so lange dabei wie sie. Der internationale Durchbruch gelang ihr 1958 mit der US-Filmkomödie „Hausboot“ an der Seite von Cary Grant. 1960 spielte sie im Kriegsdrama „Dennoch leben sie“ eine vor der Front flüchtende Kriegswitwe und Mutter – ihr wohl größter Erfolg: Der Film brachte ihr einen ihrer insgesamt drei Oscars. Zuletzt konnte sie 1991 jubeln, als sie ihn für ihr Lebenswerk erhielt. Wird also mal wieder Zeit. (alp)