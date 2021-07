Mit 21 Jahren: Früheres „dickstes Kind der Welt“ ist gestorben

Terek –

Als kleiner Junge galt er als „das dickste Kind der Welt“. Mit vier wog er 56 Kilo, mit sechs fast 100, zum Schluss als Erwachsener 200. Nun ist Dschambulat Chatochow mit nur 21 Jahren gestorben – an einem Nierenversagen.

Bei seiner Geburt schien noch alles normal: Knapp 2900 Gramm brachte der kleine Dschambulat auf die Waage. Aber dann wuchs er, nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Breite. Schon 2003, da war er vier Jahre alt, führte ihn die World Record Academy als „dickstes Kind der Welt“ mit 56 Kilo. Zwei Jahre später wog er bereits knapp 100 Kilogramm.

Ursache für sein Gewicht blieb bis zuletzt unklar

Die Ursache für sein außerordentliches Wachstum blieb bis zum Schluss unklar. Vorwürfe, dass sie ihn mit Steroiden hochgepäppelt habe, wies die Mutter Nelya stets zurück: „Schaut euch doch seine Krankenakte an. Glaubt ihr etwa, ich habe ihm mit zwei Monaten Steroide gegeben?“ Die Krankenschwester weiter:„Er wächst eben – nach oben und in die Breite. Was soll ich machen? So ist er, so hat Gott ihn erschaffen.“

Auch habe er nie besonders viel gegessen, „ganz normale Portionen“ seien es immer gewesen, wie bei seinem Bruder. Auch einen Gendefekt hatten Ärzte immer ausgeschlossen. Der Londoner Arzt Ian Campbell hatte aber schon 2009, als Dschambulat zehn war, gewarnt: „Mit seinem Gewicht hat er ein erhöhtes Risiko für Diabetes, Krebs und Herzerkrankungen.“

Zuletzt hatte Dschambulat Chatochow sich als Sumo-Ringer und bei Armdrück-Wettbewerben verdingt. Seine Mutter beschrieb ihn als gute Seele: „Er ist eine Art Superheld, ein Gigant, der sich um jeden kümmern und jeden beschützen kann.“ Auch seine Fans und Freunde zeigten sich auf Instagram erschüttert über seinen viel zu frühen Tod. (km)