Mega-Überraschung: Supermodel ist zum ersten Mal Mama geworden – mit 50!

London -

Vom Supermodel zur Super-Mama! Damit haben wohl die wenigsten gerechnet, aber Naomi Campbell ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram verkündet das 50-jährige Model die Baby-News. Wer der Vater ist, verriet sie aber nicht.

Eine Welt-Karriere als Supermodel und Königin der Schlagzeilen – vor allem wenn es um cholerische Ausraster ging – und nun ist Naomi Campbell in der wohl schönsten Rolle ihres Lebens angekommen: Mama.

Naomi Campbell: „Es gibt keine größere Liebe“

Auf Instagram postete sie ein Foto ihrer Hand, in der die Füße ihres Neugeborenen liegen und teilte der Welt mit: „Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich dazu auserwählt, seine Mutter zu sein. Ich fühle mich so geehrt, diese sanfte Seele in meinem Leben zu haben, dass es keine Worte gibt, um die lebenslange Bindung zu beschreiben, die ich jetzt mit dir teile, mein Engel. Es gibt keine größere Liebe.“

Offenbar ist der Campbell-Nachwuchs ein Mädchen, da das Baby ein Kleid trägt und eine Followerin schreibt: „Oh mein Gott, da ist sie ja.“ Aber: Wer der Vater ist, verrät die 50-Jährige nicht. Auch nicht, ob sie das Kind selbst bekommen hat, es per Leihmutter austragen ließ oder adoptiert hat.

Neben einer Flut von Glückwünschen herrscht aber auch bei den Fans des Models Verwirrung. So wundert sich ein Follower: „Ich wusste nicht mal, dass sie schwanger war.“ Wie auch immer der kleine Wurm den Weg zu seiner Mama gefunden hat: Herzlichen Glückwunsch! (alp)