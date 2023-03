Es geht wieder los! Keine drei Wochen mehr müssen Fans auf „Masked Singer“-Nachschub warten. Am 1. April schickt ProSieben die erste Show der neuen Staffel auf die Bildschirme. Seit Montag ist das erste kleine Geheimnis gelüftet, was neuen Spekulationen direkt Tür und Tor geöffnet hat.

Die erste Maske der neuen „Masked Singer“-Staffel ist ein schickes Seepferdchen. ProSieben stellte es am Montagvormittag über Instagram der Öffentlichkeit vor. Das macht der TV-Sender natürlich nicht, ohne das Rätselfieber der Fans zu befeuern.

„Masked Singer“: ProSieben startet neue Staffel im April

„Mailand, Paris und jetzt ‚Masked Singer‘!“, schreibt ProSieben unter das Bild. Und weiter: „Das Seepferdchen ist extra an Land gekommen, um auf der großen Bühne mit seiner Stimme zu glänzen. Das Outfit sitzt, aber unter dieser Maske steckt nicht nur eine Fashion-Ikone, sondern auch ein richtiger Superstar.“

Auf der Internetseite teasert ProSieben das Seepferdchen noch weiter an. Es sei „verträumt“, lebe in der „Tiefe des Ozeans“ und unterrichte dort. Im Dunkeln soll es leuchten und in allen Farben des Regenbogens schillern – auch das kann im „Masked Singer“-Kosmos ein Hinweis auf den Promi hinter der Maske sein.

Für viele Fans ist jetzt schon klar: Das muss jemand aus der Modebranche sein. Papis Loveday (46), Model und Ex-Dschungelcamper, könnte passen. Oder vielleicht „Let’s Dance“-Juror Jorge Gonzalez (55)? Andere können sich wiederum Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer (57) gut als stylisches Seepferdchen vorstellen. Und wenn es sich um eine weibliche Maske handelt? Dann gehören Moderatorin Lena Gercke (35) und Model-Übermama Heidi Klum (49) zu den frühen Favoritinnen.

Bis zum Auftakt der neuen Staffel am 1. April (20.15 Uhr) dürfte ProSieben noch weitere Masken präsentieren. Manche der Kostüme werden allerdings, wie gewohnt, wohl erst während der ersten Sendung gezeigt. Moderator von „Masked Singer“ bleibt Matthias Opdenhövel (52). Auch Chef-Detektivin Ruth Moschner (46) ist wieder Teil der Sendung. Sie rätselt gemeinsam mit Sänger Rea Garvey (49) und einem wöchentlichen Gast.