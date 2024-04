Von wegen Aprilscherz! Stefan Raab boxt wirklich gegen Regina Halmich

Was viele immer noch für einen Aprilscherz halten, wird wohl doch Wirklichkeit: Stefan Raab (57) kehrt zurück ins Rampenlicht. Und das auf spektakuläre Art und Weise: In einem erneuten Boxkampf gegen die ehemalige Weltmeisterin Regina Halmich (47).

Halmich bestätigte am Dienstag der Pläne für einen dritten Fight: „Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass es sich um einen Aprilscherz handelt, aber ich habe ja schon auf meiner Instagram-Seite aufgeklärt: Es ist tatsächlich die Realität. Ich habe wirklich diese Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen kann, diesen dritten Showkampf, dieses Duell, noch mal anzutreten.“

Sie habe sich „nach langer und reiflicher Überlegung“ dazu „entschieden, dass ich es noch mal mache“, sagte Halmich.

Hintergrund der Spekulationen waren zwei Beiträge auf dem offiziellen Instagram-Account von Raab, der 2015 sein Karriere-Ende verkündete und nur noch hinter den Kulissen bei der ein oder anderen Sendung mitwirkte.

Umso überraschender war deshalb das erste Video des Entertainers, in dem er im Zusammenspiel mit Show-Kollege Elton ankündigte, wieder vor die Kamera zu wechseln. Um nur kurz danach ein zweites Video folgen zu lassen, mit der Ankündigung, nach 2001 und 2007 am 14. September zum bereits dritten Mal gegen Regina Halmich in den Boxring steigen zu wollen.

Die Tickets für den Kampf sollen ab dem 2. April (15 Uhr) erhältlich sein.