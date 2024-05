„Magnum“-Star hatte „nicht das geringste Interesse“, Schauspieler zu werden

Wäre es nach Tom Sellecks Wünschen gegangen, so wäre er heute als Sportler berühmt. In seinen neuen Memoiren schreibt der Hollywood-Star über seine Karriere – Schauspieler wurde er eher zufällig.

Als Privatdetektiv auf Hawaii in der Hit-Serie „Magnum“ wurde Tom Selleck in den 80er-Jahren zum Weltstar. Doch eigentlich wollte er gar nicht Schauspieler werden, wie er in seiner neuen Autobiografie „Man kann nie wissen“ schreibt (ab 13. Mai im Handel).

Hollywood-Star Tom Selleck wollte eigentlich Profi-Sportler werden

„Ich hatte nicht das geringste Interesse daran, Schauspieler zu werden“, erzählte der 79-Jährige jetzt in einem Interview. Als Schüler und Student in Los Angeles spielte er Basketball und träumte von einer Karriere als Profi-Sportler. Über Werbespots landete der gut aussehende Hüne dann vor der Kamera. Nach vielen kleinen TV- und Filmrollen gelang ihm 1980 mit „Magnum“ der Durchbruch.

Tom Selleck hat ein Buch über sein Leben geschrieben. AP Associated Press Tom Selleck hat ein Buch über sein Leben geschrieben.

In bunten Hawaii-Hemden und in einem roten Ferrari ging er im Urlauberparadies Hawaii als TV-Privatdetektiv Thomas Magnum acht Jahre lang auf Verbrecherjagd. Selleck wurde zum international gefeierten Star und hatte den Ruf als Sexsymbol weg. „Auch in Deutschland kam die Show richtig gut an“, meint Selleck. Abgesehen von einem kurzen Werbespot, den er in Hamburg drehte, habe er aber nie die Chance gehabt, dort zu arbeiten, bedauert der Schauspieler.

Seinen berühmten „Magnum“-Schnauzbart trägt er heute noch, doch von den meisten Hawaii-Hemden hat er sich getrennt. Die Zeiten seien nun wirklich vorbei, sagt er lachend. Die meisten Outfits habe er bei Wohltätigkeitsauktionen für einen guten Zweck versteigert. Als Serien-Star steht er nun seit 2010 in „Blue Bloods – Crime Scene New York“ als Polizeichef Frank Reagan vor der Kamera. Die letzten Folgen sollen in diesem Herbst in den USA ausgestrahlt werden. Selleck bedauert das Ende der Serie, aber für ihn kommt Ruhestand bislang nicht infrage. „Ich möchte arbeiten, mein ganzes Leben habe ich mit der Schauspielerei verbracht“, sagt der 79-Jährige. (dpa/mp)