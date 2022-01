„Männer sind total verweiblicht“: Macho-Anfall von Sean Penn

Er gibt gern das kernige Raubein. Den knurrigen Kerl, der sagt, was er denkt, egal, was der Rest der Welt davon hält. Jetzt hat Sean Penn gegenüber dem britischen „Independent“ wieder tüchtig rausgehauen: Für ihn sind echte Männer nur welche, wenn sich richtig maskulin sind. Und echte Frauen würden das auch wissen.

Sean Penn ist gerade auf Werbetour für seinen neuen Film „Flag Day“, für den er Hauptrolle und Regie übernahm. Er spielt nach einer wahren Geschichte die Figur eines Bankräubers, seine Tochter Dylan und sein Sohn Hopper sind auch mit dabei. In einem aktuellen Interview philosophierte Penn allerdings nicht nur über Film-, sondern auch über Geschlechterrollen: „Ich glaube, es gibt eine Menge feiger Gene, die dazu führen, dass Männer ihre Jeans aufgeben und Röcke tragen“, sinnierte er. Und überhaupt: Penn beklagt den Niedergang der Männlichkeit: „Ich denke, dass Männer – also meiner Ansicht nach – sehr verweiblicht geworden sind.“

Sean Penn setzt sich für die Ehe für alle ein

Aber was ist denn eigentlich Männlichkeit? Und was nicht? Penn in dem Interview: „Ich glaube nicht, dass es etwas mit Männlichkeit zu tun hat, ein Grobian zu sein – oder unsensibel oder respektlos gegenüber Frauen.“ Penn, der sich für queere Rechte – zum Beispiel die Ehe für alle – einsetzt und für seine Darstellung des schwulen Politikers Harvey Milk 2009 einen Oscar erhielt, hält aber weiter große Stücke auf das klassische Männerbild. „In meinem Leben gibt es starke Frauen, die sich nicht durch Maskulinität in die Enge getrieben fühlen“, erklärte Madonnas Ex-Mann in dem Interview.

Das könnte Sie auch interessieren: Verplappert! Paris Hilton verrät den Namen ihrer ersten Tochter

Seine Frau Leila George (29) soll ihn allerdings gerade verlassen haben – die knapp halb so alte Schauspielerin hatte anscheinend schon gut ein Jahr nach der Hochzeit die Nase voll. „Eine Ehe ist nicht einfach“, hat Sean Penn mal gesagt. Und da würde ihm ausnahmsweise wohl niemand widersprechen.