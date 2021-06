LL Cool J, Eric C. Olsen, Taylor Swift: Amerikas Promis stehen gegen Polizei-Gewalt auf

Minneapolis –

Das Video der Festnahme ging um die Welt: Im US-Bundesstaat Minnesota kam am Montagabend bei einem Polizeieinsatz der dunkelhäutige George Floyd ums Leben, nachdem ein weißer Polizist minutenlang sein Knie auf den Hals des am Boden liegenden Mannes drückte. Auf Instagram beziehen derweil immer mehr Prominente Stellung – sie fordern: Gerechtigkeit für George Floyd.

Der entscheidende Satz von George Floyd „Ich kann nicht atmen“ wurde zum Leitspruch der Protest-Bewegung. Nach dem Tod des Mannes infolge des grausamen Polizeieinsatzes kam es zu landesweiten Protesten gegen Polizei-Gewalt in den USA. In den Sozialen Netzwerken nehmen viele Promis klar Stellung – unter ihnen der berühmte Rapper LLCoolJ, die Schauspieler Eric Christian Olsen, Timothée Chalamet, Nina Dobrev oder auch Sängerin Taylor Swift.

Stars beziehen klar Position gegen Polizei-Gewalt

So postete der „NCIS-LA“-Schauspieler Olsen: „Wenn du nicht verdammt empört bist, dann bist du Teil des Problems. Wir fordern Gerechtigkeit für den Mord an George Floyd“. Der Rapper LLCoolJ postete eine Fotomontage mit der Zeile „This…is why“. Sie zeigt den Polizisten, der auf dem Hals von Floyd kniet und daneben einen dunkelhäutigen Sportler, der sich aus Protest im Stadion hinkniet.

„Call me by your name“-Schauspieler Timothée Chalamet postete in seiner Instagram-Story ebenfalls die Forderung nach Gerechtigkeit für Floyd und dessen Familie – dazu die Nummer des Bezirksstaatsanwalts von Minnesota, Mike Freeman, mit dem Aufruf, an diesen die Forderung heran zu tragen.

Taylor Swift postet Foto des Gestorbenen

Auch Taylor Swift und die Hauptdarstellerin aus der US-Serie „Vampire Diaries“ Nina Dobrev schalteten sich ein. In ihren Instagram-Storys posten beide Bilder des Ermordeten, ebenfalls mit der Nummer des Staatsanwalts und der Forderung nach Gerechtigkeit.

Und auch „High-School-Musical“-Star Vanessa Hudgens äußert sich deutlich: „Ich habe heute schon so oft geweint. Als ich sah, wie George Floyd hingerichtet wurde, obwohl er sich nicht einmal der Verhaftung widersetzte…Mein Herz schmerzt so sehr. Ich bin so entsetzt und wütend, dass diese Scheiße immer noch passiert.“

Viele ihrer Fans sind den Stars für ihre klaren Stellungnahmen dankbar. So äußert sich beispielsweise ein Follower: „Danke, dass du deine Plattform nutzt und darüber sprichst.“