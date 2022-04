Live-Konzert aus Ukraine-Bunker: Göring-Eckardt dankt Joko und Klaas

Ein Konzert live übertragen aus einem Bunker im ukrainischen Kriegsgebiet: Dafür nutzten die Entertainer Joko und Klaas am späten Mittwochabend die 15 Minuten Sendezeit zur Primetime, die sie sich in ihrer Show bei Pro 7 erspielt haben.

„Wir geben unser Bestes, um zu überleben. Wir geben unser Bestes, die Grenzen der zivilisierten Welt zu schützen“, sagte Alex, der Frontmann der Band Selo i Ludy, die live aus einem Bunker in Charkiw spielten. Die Pro Sieben-Zuschauer:innen bekamen in der Viertelstunde drei Songs, darunter eine Interpretation von Rammsteins „Du Hast“ hören.

Außerdem sprach Alex über den Krieg und die Lebenssituation im Bunker. Der Krieg in der Ukraine dauere im Grunde schon acht Jahre an. Es sei eine unerträgliche Belastung und eine riesige Bedrohung, die die meisten Menschen einfach verdrängen wollten. Bis sich diese Bedrohung nicht mehr ignorieren lasse, so Alex.

Die Band spielte zu einem Schlagzeug-Playback, weil der Drummer mit seiner Frau geflohen sei. Man hoffe, dass er zurückkomme, wenn der Krieg vorbei sei. „Wenn wir gewonnen haben. Denn das ist die einzige Option“, so Alex. Er versprach den Deutschen, dass die Band eines Tages zu ihnen komme und dort live auftrete.

Joko und Klaas nutzen ihre in einer vorigen Show von Pro Sieben erspielten Sendezeiten immer wieder dafür, um aktuelle politische Themen in den Mittelpunkt zu rücken. Auch Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt fand auf Twitter lobende Worte für die Aktion und schrieb: „Ein Konzert von Selo i Ludy aus einem Keller in Charkiw, ihr Drummer ist vor dem Krieg geflohen, sie erzählen uns vom Lärm der Bomben. Ein anderer Zugang zu diesem Krieg, der alles verändert. So wichtig, dass wir das sehen.“

Joko und Klaas nutzen ihre Gewinne in Form von Sendezeit regelmäßig, um auf aktuelle Themen aufmerksam zu machen. (alp/dpa)