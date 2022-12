„Es ist wunderschön, wieder mit Frank in Hamburg zu sein“, flötet Nathalie im Interview mit der Bild. „Eine neue Zeit hat begonnen für uns beide, und die neuen Gefühle sind wundervoll. Vielleicht bleibe ich eines Tages wieder für immer.“ Beim Schampus-Nippen zeigte die Otto-Ex-Ex dann auch die strahlend weißen Zähne.

Von der Millionärsfreundin zur Rockerbraut und zurück – tätowierte Hände hat Nathalie Volk als bleibende Erinnerungen an das Intermezzo bei den bösen Jungs mitgebracht. Während das Model im pinken Mini-Kostümchen mit Glitzer-Bordüre zunächst hanseatisch zurückhaltend lächelt, strahlt Frank Otto (64) beim ersten gemeinsamen Auftritt nach dem Liebes-Comeback mega-entspannt in die Kameras.

Trennung? Welche Trennung? Als wäre es nie anders gewesen, präsentierten sich Medienunternehmer Frank Otto (64) und seine einstige Ex Nathalie Volk (25) verliebt und Händchenhaltend auf dem 72. Hamburger Presseball im Hotel Grand Elysée. Derweil gab sich eine andere C-Promi-Dame auf dem Klassentreffen der Hamburger Politik- und Medienszene zunächst zeigefreudig und kurz darauf tränenreich. Drama, Baby!

Als „Miranda di Grande“ versucht das Model mit dem Hang zu dickem Make-Up und breiten Augenbrauen derzeit als Schauspielerin in den USA Fuß zu fassen. Hilfreich dabei: Frank Ottos Großzügigkeit. Auch nach der Trennung hatte er sie in seinem New Yorker Apartment wohnen lassen.

Patricia zieht Blanc(o) BREUEL-BILD/T.Meyer Patricia zieht Blanc(o)

Während das vermutlich seltsamste Paar der Hamburger Society seine wieder entdeckte Zweisamkeit genießt, hievt eine andere semi-prominente Millionärsfreundin vor Ballbeginn kurz mal die eigenen Bälle – bimbam – an die frische Luft: Patricia Blanco (51) zieht im Hotelfoyer blank.

Patricia Blanco mit Lebensgefährte Andreas Ellermann auf dem Hamburger Presseball BREUEL-BILD/T.Meyer Patricia Blanco mit Lebensgefährte Andreas Ellermann auf dem Hamburger Presseball

Kurz nach der One-Woman-Show „Die blanken Blanco-Brüste“ sahen überraschte Klogängerinnen die Schlagerstar-Tochter weinend am Waschbecken der Damentoilette. Sie wisse auch nicht, was mit ihr los sei, wies sie besorgte Nachfragen zurück. Gut, dass Blanco-Lebensgefährte Andreas Ellermann, Schlager-Entertainer und Immobilien-Millionär aus Schwarzenbek, später am Tisch sicherheitshalber nachprüfte, ob wenigstens im Dekolleté alles wieder seine Ordnung hatte.