Alles aus! Schauspielerin Simone Thomalla und Handballer Silvio Heinevetter sind kein Paar mehr – nach zwölf Jahren Beziehung. Schon seit ein paar Monaten sollen sie getrennt sein. Gründe: keine Zeit und hunderte Kilometer zwischen ihren Wohnorten.

Mit den Sportlern läuft’s einfach nicht! Nach dem Fremdgeh-Drama um Tochter Sophia Thomalla und ihren Ex, Kicker Loris Karius, ist nun die zweite Thomalla wieder auf dem Markt: Die „Bild“-Zeitung zitiert Simone Thomalla und Ex Silvio Heinevetter: „Wir haben uns bereits vor einigen Monaten einvernehmlich getrennt und bleiben als Freunde verbunden.“ So sollen sich die Schauspielerin und der 20 Jahre jüngere Sportler wegen der räumlichen Distanz und ihrer vollen Terminkalender getrennt haben.

Simone Thomalla und Silvio Heinevetter: Trennung nach zwölf Jahren Liebe

Der Handball-Nationaltorwart wechselte nämlich im vergangenen Jahr von seinem Verein Füchse Berlin zu MT Melsungen nach Kassel. Seine Liebste, die er 2009 kennengelernt hatte, blieb in Berlin. Doch auch die Schauspielerin ist immer auf Achse, pendelt zwischen der Hauptstadt und Bayern, wo sie für die Fernsehserie „Frühling“ regelmäßig vor der Kamera steht. Also eher Fehlanzeige, was Zeit für Liebes-Trips nach Kassel betrifft.

Thomalla und Heinevetter: Trennung am Telefon

Und auch Corona machte dem Promi-Paar in Sachen gemeinsamer Zeit immer wieder einen Strich durch die Rechnung: So war Silvio Heinevetter mehrmals in Corona-Quarantäne, wurde im Dezember vergangenen Jahres positiv auf das Virus getestet.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Nach Liebes-Aus: So meldet sich Sophia Thomalla zurück

Wie die „Bild“ weiter berichtet, hätten sich die beiden zeitweise nur einmal im Monat gesehen. Klar, dass da etwas auf der Strecke bleibt. Sogar Trennungsgespräche waren nur am Telefon möglich. „Eine Beziehung auf solche Distanz und auf solch eine lange Zeit zu führen – das ist extrem schwer. Aber Simone und Silvio wollten es trotzdem versuchen“, so ein Freund gegenüber der „Bild“. Leider ist das nun gescheitert. (alp)