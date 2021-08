Sie waren das Traumpaar des deutschen Fußballs, doch damit soll nun Schluss sein: Laut Medienbericht haben sich Mats (32) und Cathy Hummels (33) nach 14 Jahren getrennt.

2007 funkte es zwischen Cathy und Mats. Sie arbeitete als Model, er kickte bei Bayern München. Sie wurden ein Paar, gaben sich das Ja-Wort und bekamen einen Sohn. Doch nun soll die Ehe zwischen der Influencerin und dem Fußballer vor dem Aus stehen.

Cathy und Mats Hummels laut Medienbericht getrennt

Wie die „Bild am Sonntag“ aus Fußballerkreisen erfahren haben will, soll sich das Paar scheiden lassen. Beide seien jedoch an ein einer möglichst harmonischen Einigung interessiert, heißt es – vor allem mit Blick auf den gemeinsamen Sohn Ludwig (3).

„An erster Stelle steht für uns immer das Glück unseres Kindes. Wir halten als Familie zusammen“, betonte Cathy stets. Im Juli verbrachten Cathy und Mats noch ein paar gemeinsame Tage in Rom – trotz Trennung.

Gerüchte um eine Beziehungskrise hielten sich in den vergangenen Monaten hartnäckig. Das Paar zeigte sich immer seltener in der Öffentlichkeit, auch die gemeinsamen Bilder in den sozialen Medien wurden weniger. Doch darauf angesprochen dementierte das Paar die Gerüchte. Im Oktober sagte Cathy zur „Bild“: „Wir sind nicht getrennt. Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns. Es ist eben so wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups und Downs.“ Doch diesmal konnte sich das Paar wohl nicht mehr zusammen nach oben arbeiten. (vd)