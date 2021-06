Letztes DSDS-Casting: Hat sich Pietro in eine hübsche Kandidatin verguckt?

Köln –

Heiße Nummer für Pietro Lombardi (27): Beim letzten Casting der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist eine potenzielle Traumfrau in sein Leben getreten.

Pietro hatte in der Vergangenheit mehr als einmal betont, dass er lieber eine Kassiererin zur Freundin hätte, statt einer Frau aus dem Show-Geschäft. Und Kandidatin Ines Ljaic (19) bringt in diesem Zusammenhang beste Voraussetzungen mit…

DSDS 2020: Ines Ljaic (19) finanziert Studium als Kassiererin

Die 19-Jährige aus Frankfurt arbeitet nämlich an der Supermarktkasse, um sich ihr Musikstudium zu finanzieren. Neben der Musik ist der Tanz ihr Hobby. „Ich tanze seitdem ich fünf bin in einem Tanzverein“, erzählt sie. Vor der Jury verbindet sie beides – ihr Song: „Welcome to Burlesque“ von Cher.

Schon als sich die Blondine mit den roten Lippen der Jury vorstellte, herrschte große Freude. Denn Ines erzählte von ihrem Job als Kassiererin. Und Pietro wirkte auf Anhieb gar nicht abgeneigt…

Die junge Frau legte sich ins Zeug und tanzte sogar – verrucht – Burlesque zu ihrem Song.

Allerdings bekam die hübsche Ines doch kein Go für den Recall. Die Performance passte laut Oana nicht zu ihrem Typ. Die Töne traf Ines leider auch nicht. Diese Meinung teilten auch die Männer in der Jury. Auch Pietro sah in ihr kein Goldkehlchen.

Demnach verbringen Pietro und Ines beruflich keine Zeit mehr miteinander. Der Sänger muss also weiterhin nach der Liebe suchen. Denn es wirkte nicht so, als habe er sich in die Frankfurterin verguckt.

Wer bekommt bei DSDS 2020 die goldene CD von Dieter Bohlen?

Gefallen wollen die letzten Casting-Kandidaten vor allem ihm: Pop-Titan und Jury-Dino Dieter Bohlen (66). Der hatte seine goldene CD und damit das Ticket für Südafrika nämlich noch nicht vergeben. Doch dann kam er: Raphael aus Oldenburg.

Der 27-Jährige sang „Drops of Jupiter“ – kraftvoll, stimmgewaltig und souverän. Außerdem legte er noch eine Nummer am Klavier hin. Mit einem eher unbekannten Lied („Gott steh mir bei“) von Adel Tawil zeigte Raphael dann noch einmal sein Können. Dieter Bohlen fackelte nicht lang – bevor die anderen Jury-Mitglieder zu Wort kamen, gab er bekannt, dass dieser Kandidat den Recall überspringt und direkt nach Südafrika reist.

So fand Dieters goldene CD seinen neuen Besitzer.

Rettungsschwimmer Nico lernte Ehemann per Dating-App kennen

Nach Südafrika zieht es auch Nico Burk aus Lüneburg (27), der mit seinem Ehemann und Freunden zum Casting im Hanse Gate Hamburg erschien. In Bars hat der Rettungsschwimmer sein musikalisches Talent bereits unter Beweis gestellt.

„Ich habe meinen Mann durch eine Dating-App kennengelernt. Er ist so der Kuschel-Couch-Potatoe-Typ und damit das Gegenteil von mir“, so Nico. „Ich bin zappelig und sehr temperamentvoll.“

Der 27-Jährige, der seinen Job als Filialleiter einer Kaufhauskette an den Nagel gehängt hat, beschreibt sich selbst als eitel.

Der Jury präsentierte Nico „Viva La Vida“ von Helene Fischer. Allerdings ohne Erfolg: Die Stimme war mehr als dünn. Das reichte nicht annähernd für den Recall und die große Bühne.

Zum Schluss gab Nico dann auch zu: „Oana ist der eigentliche Grund, weshalb ich mich hier beworben habe." Er findet sie „hübsch" und ist ein großer Fan. Immerhin: So konnte er dem Tanz-Star zumindest einmal ganz nah sein…