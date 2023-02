„Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski: Ehe-Aus nach sechs Jahren

Nach sechs Jahren Ehe haben sich „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski und ihr Mann Werner Mürz getrennt. Die 28-Jährige sei bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Ansonsten ist nicht viel bekannt über die Trennung des Paares, das seit 2017 verheiratet war.

Dass die Ehe der Moderatorin mit dem Münchener Immobilien-Unternehmer gescheitert ist, bestätigte Swarovskis Management der „Bunten“. Beide hätten die Entscheidung „im freundschaftlichen Einvernehmen“ getroffen, heißt es in der Mitteilung weiter. Swarovski soll bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein. Zum Wohle der Privatsphäre wird gebeten, „von weiteren Anfragen abzusehen“.

Das Paar hatte seine Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit gehalten und nur gelegentlich Einblicke gegeben. So hatte der TV-Star in einem Interview 2020, ebenfalls in der „Bunten“, zum Kennenlernen mit Mürz gesagt: „Wir haben uns im Urlaub in Marbella kennengelernt, uns Hals über Kopf ineinander verliebt – und diese Gefühle sind mit den Jahren noch intensiver geworden.“

2017 heirateten die Österreicherin und der 17 Jahre ältere Münchener. Seit 2018 moderiert Swarovski, die aus der weltberühmten Kristall-Familie stammt, an der Seite von Moderator Daniel Hartwich die RTL-Show „Let’s Dance“ – als Nachfolgerin von Sylvie Meis. (alp)