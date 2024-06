Tat das nicht weh, Lena? Sängerin überrascht ihre Fans

Was hat denn Lena da auf dem Rücken? Die Sängerin postete am Freitag ein Foto auf Instagram – darauf zu sehen: Ein riesiges Tattoo!

Das Bild zeigt Meyer-Landrut, wie sie oberkörperfrei auf einem Sofa kniet. Gut zu erkennen: Die schwarzen, symmetrischen Linien, die vom Nacken-Bereich fast bis zum Steiß gehen. Ob das XXL-Tattoo wirklich echt ist? Unklar. Fest steht aber: Lena hat einen Künstler aus Berlin verlinkt, der schon viele Tattoos dieser Art gestochen hat.

Lena Meyer-Landrut zeigt neue Tattoos auf Instagram

Auf einem anderen Foto ist zu sehen, dass Lena sich noch ein anderes Tattoo unter der Haut hat verewigen lassen. „Good again“ steht in feiner Schrift auf ihrem Nacken. „Good again“ – so heißt auch eine Single von ihrem neuen Album „Loyal To Myself“, das am 31. Mai erschienen ist.

„Good again“ sei für Lena selbst so was „wie ein Schlüsselsong“, wie sie sagte. „Ich fühle mich so gut wie noch nie“, heißt es in dem Lied. „Mir geht’s wieder gut.“ Die Sängerin geht offen damit um, dass sie in der Vergangenheit unter Depressionen litt. (elu)