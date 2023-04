Schauspielerin erleidet Fehlgeburt auf der Bühne

Schreckliche Nachrichten von der US-Schauspielerin Laura Benanti: Die 43-Jährige erlitt eine Fehlgeburt – während sie vor 2000 Menschen auf einer Bühne stand. Das teilte sie in einem emotionalen Beitrag auf ihrem Instagram-Account mit.

Die Fehlgeburt ereignete sich am 3. April, wie Benanti in dem Beitrag schreibt. Sie stand dabei als Stargast auf der Bühne eines Kreuzfahrtschiffes, das von New York City (USA) zu den Bermudainseln unterwegs war.

Die 43-Jährige erklärt ihren knapp 160.000 Instagram-Followern: „Ich wusste, dass es passieren würde. Es begann langsam in der Nacht zuvor.“ Trotzdem stand sie wohl nach einer kurzen Unterbrechung wieder auf der Bühne, da dies nicht ihre erste Fehlgeburt war: „Leider sind mir der Schmerz und die Leere, die der Verlust einer Schwangerschaft mit sich bringt, nicht fremd. Es ist ein Weg, den ich schon einmal gegangen bin, Hand in Hand mit meinem Mann.“

Laura Benanti: Fehlgeburt auf Kreuzfahrtschiff-Bühne

Benanti ist seit 2015 in dritter Ehe mit Patrick Brown verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter: Ella ist 2017 geboren worden, Louisa wurde im vergangenen Jahr von einer Leihmutter ausgetragen. Mit Tochter Ella ist Benanti auch auf dem Kreuzfahrtschiff aufgetreten, wie auf einem Video auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist.

In ihrem Beitrag bedankt sich Benanti bei allen Menschen, die sie unterstützt haben – und auch bei ihrem ungeborenen Kind: „Danke an diese kleine Seele, dass sie mich als ihr Zuhause gewählt hat, wenn auch nur für eine kurze Zeit.“

Benanti bekommt unter ihrem Beitrag viele positive Nachrichten. Schauspielkollegin Brenda Strong kommentierte beispielsweise: „Ich bin tief beeindruckt von deinem Mut, deiner Stärke, deiner Ehrlichkeit und deinem Durchhaltevermögen.“

Benanti ist erfolgreiche Film,- Theater- und Serienschauspielerin und Musicaldarstellerin. Fünf Mal war sie bereits für einen renommierten Tony-Award nominiert. 2008 erhielt sie den Theater-Preis für ihre Rolle im Broadwaymusical „Gypsy“. Zudem ist sie in vielen verschiedenen Serien, wie „Nashville“, „Good Wife“, „Gossip Girl“ oder „Law & Order“ zu sehen. (elu)