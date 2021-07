Kuss-Foto mit seinem Liebsten: Schauspieler Jannik Schümann outet sich auf Instagram

Berlin –

Passend zum Fest der Liebe hat Schauspieler Jannik Schümann (28, „Charite“, „9 Tage wach“) das wohl derzeit heißeste Gerücht in prominenten Herzensangelgenheiten gestreut: Auf Instagram zeigt er sich auf einem innigen Foto mit einem unbekannten Mann – es soll sein Freund Felix sein.

Viel Raum für Spekulationen lässt das Schwarz-Weiß-Foto, das Schümann an Weihnachten auf seinem Instagram-Kanal postete, eigentlich nicht. Es zeigt ihn im Arm eines größeren Mannes, der ihm liebevoll einen Kuss auf die Stirn drückt, beide umarmen sich ganz fest.

Jannik Schümann sprach bisher nicht über sein Liebesleben

Und auch Schümanns seeliger Blick in die Kamera kann eigentlich nur eines bedeuten: Hier ist jemand ganz schön verschossen. Unter dem Foto ist ganz schlicht ein schwarzes Herz zu sehen.

Begehrter Schauspieler: Jannik Schümann. dpa Foto:

Bisher machte der gebürtige Hamburger, der bereits in zahlreichen, großen Film-Produktionen mitspielte, um Fragen zu seinem Liebesleben einen großen Bogen. Vielleicht auch, um sein Image als Frauenschwarm, vor allem für die jüngere Generation, zu wahren.

Outing von Jannik Schümann: Zahlreiche Kollegen freuen sich

Doch damit ist jetzt Schluss! Er zeigt sein Liebesglück nun ganz offen, steht zu seiner Liebe zu einem Mann. Laut „Bild“ soll sein Herzensbube Felix heißen und in Berlin als Yoga-Lehrer arbeiten.

Zahlreiche Kollegen aus der Showbranche freuen sich mit dem 28-Jährigen und kommentieren fleißig unter dem Foto der beiden Männer. So rieselt es in den Kommentaren Herz-Emojis in Dauerschleife, unter anderem von Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski, Schaupielerin Janina Uhse oder „Revolverheld“-Sänger Johannes Strate.

Wer weiß, vielleicht hat ja auch der ein oder andere schon von Schümann und seinem Felix gewusst. Aber: Die Liebe nun auch öffentlich leben zu können, muss ein sehr befreiendes Gefühl sein. (alp)