Priscilla Presley will Testament von Tochter Lisa Marie anfechten

Vor drei Wochen starb Elvis Presleys einzige Tochter Lisa Marie völlig überraschend, nun gibt es Wirbel um ihr Erbe. Ausgerechnet ihre eigene Mutter Priscilla ficht das Testament an und wittert Betrug.

Hat sich jemand tatsächlich am Testament der verstorbenen 54-Jährigen zu schaffen gemacht? Das zumindest glaubt Priscilla Presley. Die 77-Jährige hat offenbar Zweifel an der „Echtheit und Gültigkeit“ des Dokumentes. Unter anderem berichtete das US-Promi-Portal „Page Six“, dem entsprechende Unterlagen vorliegen. Am Donnerstag soll die Ex-Frau von Elvis Presley Dokumente beim Los Angeles Superior Court eingereicht haben, in denen sie eine „angebliche Änderung“ des Testaments anzweifelt. So soll unter anderem die Unterschrift darauf nicht mit der ihrer Tochter übereinstimmen.

Priscilla Presley ficht Testament von Tochter Lisa Marie an

Konkret soll es um eine Änderung aus dem Jahr 2016 gehen. Damals wurden Lisa Maries Ex-Manager Barry Siegel und Priscilla Presley offenbar aus dem Treuhandfonds entfernt und durch Lisa Marie Presleys älteste Kinder Riley und Benjamin Keough als Verwalter ersetzt. Benjamin nahm sich 2020 mit 27 Jahren das Leben, damit wäre die 33-jährige Riley die alleinige Verwalterin des Erbes ihrer Mutter, das neben Anteilen an Elvis‘ Anwesen Graceland auch Einnahmen aus seiner Musik umfasst.

Laut Priscilla Presley soll die Unterschrift ihrer Tochter auf dem Dokument von 2016 „nicht mit ihrer üblichen und gewohnten Unterschrift übereinstimmen“, auch sei der Name falsch geschrieben und sie nie über die Änderung informiert worden. Außerdem: Notariell beglaubigt sollen die Dokumente auch nicht sein. Sie beantragte, das Original des Testaments aus dem Jahr 2010 für gültig zu erklären – und schlug dem Gericht vor, sich künftig zusammen mit ihrer Enkelin Riley um den Nachlass zu kümmern.

Lisa Marie Presley war das einzige Kind von Priscilla Presley und der Rock-’n‘-Roll-Ikone Elvis Presley. Sie war am 12. Januar an einem Herzstillstand gestorben. Neben Riley und Benjamin hat Lisa Marie Presley noch die 14-jährigen Zwillinge Finley und Harper. (alp)