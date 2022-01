Bob Saget ist tot. Die Polizei fand die Leiche des US-Schauspielers und Komikers am Sonntag in einem Hotelzimmer in Orlando im US-Staat Florida. Wenige Stunden zuvor hatte Saget, der in Deutschland vor allem als Witwer und Familienvater Danny Tanner aus „Full House“ bekannt war, noch auf der Bühne gestanden.

Beamte hätten am Sonntag einen nicht ansprechbaren Mann in einem Hotelzimmer gefunden, teilte die Polizeibehörde vom Bezirk Orange County am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Person sei als Robert Saget identifiziert und noch vor Ort für tot erklärt worden.

US-Komiker Bob Saget stirbt mit 65 Jahren

Die Ermittler hätten am Unglücksort keine Spuren eines Verbrechens oder von Drogenkonsum festgestellt, hieß es weiter. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Saget wurde 65 Jahre alt.

Der Standup-Komiker war in Florida auf einer Bühnentour unterwegs. Die Tour quer durch die USA sollte bis Juni andauern. Nach einem Auftritt in der Nacht zum Sonntag hatte sich Saget noch auf Twitter an seine Fans gewandt und sich für das Publikum bedankt.

Der seit 2018 in zweiter Ehe verheiratete Schauspieler war vor allem für seine Rolle in der Hit-Sitcom „Full House“ bekannt, die von 1987 bis 1995 beim US-Sender ABC ausgestrahlt wurde. In der Serie ging es um den Vater von drei Kindern, der nach dem Unfalltod seiner Frau Hilfe ins Haus holt, um die Familie zu bewältigen.

I don’t know what to say . I have no words. Bob was one of the best humans beings I’ve ever known in my life. I loved him so much. — Candace Cameron Bure (@candacecbure) January 10, 2022

Saget übernahm die Rolle des Familienvaters Danny. An seiner Seite spielten unter anderem John Stamos, Candace Cameron Bure und Jodie Sweetin mit. Saget wirkte von 2016 bis 2020 auch in der Fortsetzung „Fuller House“ mit. Ab 2005 übernahm Bob Saget die Rolle des Erzählers der CBS-Comedyserie „How I Met Your Mother“.

„Full House“-Kollegen trauern um Bob Saget

„Bob war einer der besten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Ich habe ihn so sehr geliebt“, schrieb Candace Cameron Bure, die seine Serientochter DJ spielte, via Twitter. Dave Coulier verabschiedete sich emotional von seinem langjährigen Serienpartner: „Ich lasse dich nie gehen, Partner. Liebe dich.“ John Stamos schrieb, er sei „gebrochen“ und „am Boden zerstört“. „Ich werde nie wieder einen Freund wie ihn haben.“

Bob Saget kam am 17. Mai 1956 in Philadelphia zur Welt. Mit seiner ersten Frau, Sherri Kramer Saget, hatte er drei Kinder: die Zwillinge Aubrey und Lara sowie Jennifer. In zweiter Ehe war er seit 2018 mit Kelly Rizzo verheiratet. (dpa/fbo)