Krönung von Charles: Harry ist dabei – und was macht Meghan?

Kommen sie? Kommen sie nicht? Die brisanteste Frage vor der Krönung von König Charles III. ist endlich geklärt: Sein Zweitgeborener Harry wird dabei sein – allerdings ohne Familie: Meghan bleibt zu Hause in Kalifornien. Mit den Kindern. Freiwillig? Oder ist sie schlicht nicht erwünscht?

Nach Monaten der Spekulationen gibt es nun Klarheit: Prinz Harry wird ohne Meghan an der Krönung seines Vaters teilnehmen. Oha! Der Palast ließ die Bombe jetzt fröhlich platzen: Man freue sich, die Teilnahme von Prinz Harry zu bestätigen, hieß es. Aber: Herzogin Meghan werde jedoch mit den beiden Kindern – Archie (3) und Lilibet (1) – in Kalifornien bleiben. Bedauern darüber wurde nicht ausgedrückt.

Die Entscheidung war im Grunde längst überfällig – die Deadline für Zu- oder Absagen ist seit Wochen abgelaufen und die Organsitatoren dürften schon hochnervös gewesen sein: Harry und seine Familie hätten ja schließlich standesgemäß platziert werden müssen. Jetzt darf aufgeatmet werden: Ein passender Sitz für den Prinzen lässt sich in der Kirche sicher finden.

Meghan bleibt mit den beiden Kindern in Kalifornien

Das Verhältnis der Familie zu Harry und Meghan (41) – mit offiziellem Titel noch immer Herzog und Herzogin von Sussex – ist enorm angespannt. Höhe- bzw. Tiefpunkt der royalen Zwietracht: die Veröffentlichung von Harrys Memoiren zu Beginn dieses Jahres. Seitdem soll es kaum Kontakt zwischen London und Montecito gegeben haben.

Ausnahme: die Verhandlungen über Harrys und Meghans Teilnahme an der Krönung, die wohl auch nicht gerade erquicklich waren: Laut „Mirror“ hat das Paar verlangt, am Tag der Krönung mit Kate, William und den anderen „arbeitenden“ Royals vom Balkon des Buckingham-Palastes winken zu dürfen. Obendrein sollte doch bitte der vierte Geburtstag ihres Sohns Prinz Archie gewürdigt werden, der genau am Krönungstag ist. Vielleicht hätte Charles ja ein Gedicht für den Enkel rezitieren können?

Das könnte Sie auch interessieren: „Hat sie die Arschlöcher nicht gegoogelt?“ Chris Rock lästert über Meghan

Ob Meghans Krönungsteilnahme an diesen Forderungen gescheitert ist? Offiziell wird das natürlich nicht kommentiert. Fest steht: Die Royals und Meghan werden einander am 6. Mai, dem Tag der Krönung, gegenseitig sicher kein bisschen vermissen.