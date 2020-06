Krasse Diät: So quält sich Supermodel Naomi Campbell für ihren Top-Body

London -

Naomi Campbell hat einen beneidenswerten Körper, keine Frage. Aber dafür knurrt ihr vermutlich auch ständig der Magen! Ihr Koch hat jetzt verraten, was das Topmodel der Neunzigerjahre so zu sich nimmt. Und was nicht. Ganz ehrlich: Um diesen Ernährungsplan beneidet man sie kein bisschen ...

Wie schafft diese Frau es bitte, mit fünfzig Jahren noch genauso unfassbar makellos in Form zu sein wie mit 25? Indem sie sich Essen meistens verkneift und nur eine einzige Mahlzeit am Tag zu sich nimmt. Wenn überhaupt! Ihr Koch Sean John hat jetzt „Page Six" verraten, was er ihr so zubereiten darf und vor allem: was nicht!

Supermodel Naomi Campbell hungert für ihre Figur

Keine Gluten, keine Milchprodukte, kein Hühnchen, kein Zucker, keine Kohlenhydrate, sowas kommt ihr alles nicht auf den Teller. „Sie isst super clean und sehr gesund", verrät Sean John, der seit über zehn Jahren für die Campbell kocht und in London zwei Restaurants betreibt.



Was Naomi mag: Gewürze! „Sie liebt gut gewürztes Essen, nicht nur mit Salz und Pfeffer. Es muss richtig viel Geschmack haben!" Und es muss immer etwas besonderes sein: „Sie bestellt niemals etwas von der Karte", sagt John, der täglich für sie kocht, wenn sie in London is(s)t.



Allerdings nur mittags: „Ich esse zu Mittag. Das Mittagessen ist mein Abendessen, weil ich wirklich nur einmal am Tag etwas zu mir nehme", erklärte Naomi selbst kürzlich.

Manchmal verzichtet das Model ganz

Gelegentlich isst sie allerdings auch gar nichts – und trinkt einfach nur. Nein, keinen Champagner! Die exzessiven Zeiten scheinen auch bei der früher so schampusdurstigen Campbell aus und vorbei zu sein.



Heute bechert sie promillefrei: „Wenn ich einen Tag ohne Essen verbringen möchte, dann mache ich es einfach und trinke nur Wasser oder Saft", erklärte sie mal. Schon beim Gedanken daran knurrt einem ja der Magen!

Topmodel Naomi Campbell: Einmal pro Woche gibt es Süßes

Zumindest ein Mal pro Woche genießt aber selbst das disziplinierte Model das kulinarische Leben: „An Sonntagen gönne ich mir etwas, da mache ich Nachspeisen, meine Kuchen und Puddings", sagt sie. Und das postet sie dann auch gern mal bei Instagram. Denn: Allzu diszipliniert und verbissen will sie bei ihren über neun Millionen Followern ja auch nicht rüberkommen.