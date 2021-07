Kleiner Briten-Royal: Prinz Louis wird drei – und jetzt ruft die Pflicht

London –

So schnell vergehen drei Jahre: Der britische Prinz Louis hat am Freitag seinen dritten Geburtstag gefeiert. Das kleine Geburtstagskind ist der jüngste Spross von Prinz William und Herzogin Kate und steht an fünfter Stelle in der britischen Thronfolge. In dieser Woche durfte Louis zum ersten Mal den Kindergarten besuchen, wie die Royals auf Instagram verrieten.

Die britischen Royals veröffentlichten am Freitag ein Foto, das Louis strahlend auf einem knallroten Laufrad zeigt. Er hat einen Rucksack dabei und ist auf dem Weg zu seinem ersten Tag im Kindergarten, wie die Royals schreiben. Hinter der Kamera stand, wie so oft bei diesen Anlässen, Louis‘ Mutter Kate.

Trauerzeit für Prinz Philip ausgelaufen: Prinz Louis darf dritten Geburtstag feiern

Auf ihrem eigenen Instagram-Account hatten Prinz William und Herzogin Kate, Duke und Duchess von Camebridge, das süße Bild bereits am Donnerstag veröffentlicht und geschrieben: „Morgen werde ich drei!“

Seinen dritten Geburtstag verbrachte Louis sicher im Kreis seiner Familie – seiner Eltern und seiner Geschwister George (7) und Charlotte (5). Die beiden stehen in der Thronfolge vor dem jüngsten Spross Louis.

Die zweiwöchige Trauerzeit für den am 9. April im Alter von 99 Jahren verstorbenen Mann von Louis‘ Uroma Queen Elizabeth II. (95), Prinz Philip, lief am Freitag aus – damit dürfte einer Feier für Louis im privaten Rahmen nichts entgegengestanden haben. Seine neuen Freunde im Kindergarten durften sich wahrscheinlich über ein Stück Kuchen freuen, wie britische Medien spekulierten. (prei)