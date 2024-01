Erster öffentlicher Auftritt: Das sind die Kinder von Model-Ikone Heidi Klum!

In den sozialen Medien teilen viele Stars ihr Privatleben mit ihren Fans. Auch Super-Model Heidi Klum (50) postet ständig Bilder von sich und ihrem Partner Tom Kaulitz (34). Doch ihre Kinder waren für die Öffentlichkeit tabu – bis jetzt! Denn am Wochenende hatten sie ersten öffentlichen Auftritt bei einem Promi-Event.

Und Superstar Heidi Klum war noch nicht einmal mit dabei! Es war nämlich ihr Ex-Mann Seal (60), der die vier Kinder mit zur Filmpremiere von „The Book of Clarence“ in Los Angeles brachte. Und so lächelten Leni Klum sowie Lou (14), Henry (18) und Johan (17) auf dem roten Teppich in die Kameras.

Tochter von Heidi Klum: Leni ist schon länger in der Öffentlichkeit

Leni (19) steht schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit – so ist sie zusammen mit ihrer berühmten Mutter das Werbegesicht einer Dessous-Marke. Lenis biologischer Vater ist der Formel-1-Manager Flavio Briatore (73) – Seal adoptierte sie jedoch im Jahr 2009.

Model-Ikone Heidi Klum und Tochter Leni sind die Werbegesichter der Dessous-Marke „Intimissimi“. (Archivbild) dpa | Monika Skolimowska Model-Ikone Heidi Klum und Tochter Leni sind die Werbegesichter der Dessous-Marke „Intimissimi“. (Archivbild)

Klums und Seals drei anderen Kinder Lou, Henry und Johan wurden bislang gut vor den neugierigen Paparazzi geschützt. Warum ihr Vater Seal jetzt auf einmal die Kids mit zum Promi-Event nimmt und was Mutter Heidi davon hält, ist nicht bekannt.

Topmodel Heidi Klum und Musiker Seal bei einer Hollywood-Party 2005 – im gleichen Jahr fand ihre Hochzeit in Mexiko statt. IMAGO/Newscom World Topmodel Heidi Klum und Musiker Seal bei einer Hollywood-Party 2005 – im gleichen Jahr fand ihre Hochzeit in Mexiko statt.

Fest steht: Bei der Erziehung haben die „Germanys Next Topmodel“-Moderatorin und der britischen Sänger in der Vergangenheit anscheinend ganz andere Ansichten: Im Interview mit dem Magazin „Us Weekly“ antwortete der Musiker auf die Frage, wie es mit der Erziehung läuft: „Wir hatten nie Teamwork.“

Seal, der mit bürgerlichem Namen Seal Samuel heißt, und Heidi Klum heirateten im Jahr 2005 in Mexiko – die Familie lebte zusammen in Los Angeles, bis das Paar Anfang 2012 seine Trennung bekannt gab. Seit Februar 2019 ist Heidi Klum mit Tom Kaulitz verheiratet, Seal stellte seine Freundin Laura Strayer 2021 in der Öffentlichkeit vor. (elu)