Die Scheidung von Noch-Ehemann Kanye West läuft noch, aber ist Reality-Queen Kim Kardashian (41) schon wieder frisch verliebt? Am vergangenen Wochenende turtelte sie ziemlich verdächtig mit Comedian Pete Davidson (27) im Freizeitpark umher. Die Gerüchteküche brodelt, denn es gab auch schon einen Kuss zwischen den beiden Celebrities – und das vor laufender Kamera!

Auf den Fotos aus dem US-Freizeitpark „Knott’s Berry Farm“ wirkt es fast wie ein „Vierer-Date“, so vertraut bummelte Kim Kardashian mit Schwester Kourtney, deren Verlobten, „Blink 182“-Schlagzeuger Travis Barker und Comedian Pete Davidson durch Fahrgeschäfte und Zuckerwatte-Stände.

Auf der Achterbahn ging der 41-Jährigen offenbar ganz schön die Muffe – wie gut, dass Pete nicht weit war. Auf Paparazzi-Fotos ist zu sehen, wie sie die Hand des Comedian in dem wilden Fahrgeschäft drückt. Aber ist da mehr als Freundschaft bei den beiden?

Kim Kardashian und Comedian Pete Davidson: Sind sie ein Paar?

Ein Insider steckte dem US-Magazin „People“, dass sie in denselben Kreisen verkehren und „von Zeit zu Zeit zusammen seien“. Aber: Die beiden sollen nur Freunde sein und „zusammen abhängen“. Der Verlobte von Schauspielerin Meghan Fox, Rapper Machine Gun Kelly, soll die beiden einst einander vorgestellt haben. Und Meghan und ihr „Bad Boy“ sind wiederum ganz dicke mit Kardashian-Schwester Kourtney und ihrem Herzblatt Travis Barker.

Ob nun Freundschaft oder mehr: Kim und der Comedian verbringen ziemlich viel Zeit miteinander und überraschten Anfang Oktober mit einem gemeinsamen Auftritt in der US-Show „Saturday Night Live“, in der sie in einem Sketch in die Rollen der Disney-Figuren Aladdin und Prinzessin Jasmin schlüpften – und sich am Ende sogar küssten.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Steinreich: Dieser Reality-TV-Star ist jetzt Milliardärin

Wer weiß, vielleicht busseln die beiden ja auch doch bald privat miteinander. Zu wünschen wäre der Vierfach-Mama das Liebes-Glück, denn mit Ex-Mann Khanye West hatte sie in den letzten Jahren keine einfache Zeit. (alp)